Total cierra una de sus filiales en Bélgica y la traslada a Marruecos

El gigante energético francés TotalEnergies anunció que no renovará su contrato con IKANBI Bélgica y trasladará este servicio de atención al cliente a Marruecos. El futuro de 163 empleados está en peligro. La decisión se produce después de que IKANBI perdiera una licitación internacional, en virtud de la cual transferirá servicios de atención al cliente en francés al país magrebí a partir del 1 de enero.

Desde hace más de siete años, el centro IKANBI de Lieja atendía a los clientes de Total, para explicar sus facturas, gestionar las solicitudes de conversión de contadores y negociar contratos. Estas tareas serán asignadas a empleados marroquíes, mientras que las transacciones se mantendrán en holandés dentro de Bélgica, pero a través de una empresa distinta, informan medios del país vecino.

El director general de la entidad, Daniel Conn, confirmó que "es poco probable evitar los despidos", y señaló que aproximadamente 100 empleados temporales serían los primeros en verse afectados. Los trabajadores, a través de sus representantes sindicales, han señalado que "TotalEnergies obtuvo enormes beneficios durante la crisis energética, pero ahora nos abandonan para ahorrar una miseria. Nuestros empleados comprenden a los clientes belgas y les brindan un apoyo genuino, pero en Marruecos, solo será un servicio de baja calidad".