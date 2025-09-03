Trabajar 8 días al mes por 855 euros y con contrato indefinido: Mercadona busca personal con estas características

Mercadona ha vuelto a situarse en el foco del mercado laboral tras anunciar un modelo de contratación poco habitual: contratos fijos para trabajar en torno a ocho días al mes con un salario que puede alcanzar los 855 euros. La propuesta, que corresponde a jornadas de 15 horas semanales, está dirigida a quienes buscan estabilidad con una dedicación más reducida.

Además de esta modalidad, la empresa presidida por Juan Roig mantiene otras fórmulas de empleo: contratos de 20 horas con sueldos de entre 843 y 1.140 euros, y de 40 horas semanales con retribuciones que oscilan entre 1.685 y 2.280 euros, en ambos casos con posibilidad de complementos, como el plus de nocturnidad.

Mercadona indica que no exige experiencia previa para optar a estas plazas. Los aspirantes seleccionados reciben formación remunerada y cuentan con opciones de crecimiento profesional dentro de la compañía. Otro aspecto relevante es la previsión de horarios: los turnos se publican con un mes de antelación, a partir del día 20, lo que ofrece cierta estabilidad a los trabajadores.

Las funciones varían en función de las necesidades del establecimiento, pudiendo desarrollarse en diferentes secciones como cajas, pescadería, frutería, horno, charcutería o limpieza. Actualmente, la cadena busca personal en diversas ciudades españolas, entre ellas Lugo, Zaragoza, Burgos, Granada, Miranda de Ebro, Lleida, Valencia y Barcelona.

Apuesta digital

El anuncio coincide con el lanzamiento de un renovado portal de empleo que, según la compañía, supone "un cambio radical en la forma de gestionar las candidaturas". A diferencia del sistema anterior, este nuevo espacio permite crear un perfil único permanente, vincular el currículum a LinkedIn, definir preferencias de jornada, centro de trabajo o área de interés, y realizar un seguimiento en tiempo real de los procesos de selección.