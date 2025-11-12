Trabajo en el SEPE sin experiencia ni estudios superiores: salario de hasta 30.000 euros

Encontrar trabajo en España sigue siendo un reto para muchos. Las dificultades para acceder a un empleo estable, los salarios bajos y la falta de oportunidades en determinados sectores para jóvenes y mayores de 45 años explican por qué el mercado laboral sigue siendo uno de los grandes desafíos económicos del país.

La búsqueda de empleo se puede volver incluso más ardua si no se cuenta con formación específica ni experiencia previa, ya que a estas personas se les cierran muchas puertas. Aunque la ausencia de estudios puede restringir el acceso a determinados puestos o niveles salariales, el mercado laboral español aún ofrece numerosas oportunidades para quienes desean comenzar desde cero y desarrollar una trayectoria profesional estable.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) parece estar al tanto de esta situación y en su portal de empleo "Empléate" estas personas con estudios básicos y sin experiencia pueden encontrar ofertas de trabajo de todos los tipos y para una gran variedad de sectores con sueldos que pueden llegar hasta los 30.000 euros.

Una de estas ofertas busca a cuatro auxiliares administrativos para una caseta en obra de plantas fotovoltaicas en Albacete. El contrato es indefinido a jornada completa y con un sueldo que va desde los 25.000 a los 30.000 euros brutos al año. Para acceder a esta puesto, se necesita tener el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), aunque no se requiere experiencia previa.

En Murcia también buscan un auxiliar administrativo para realizar tareas de atención al público, pedidos o albaranes, entre otras. El contrato es indefinido a jornada completa y con un sueldo que asciende hasta los 18.000 euros brutos al año. Tener la ESO, permiso de conducir y vehículo propio son los requisitos para acceder a este puesto, aunque también se valoran conocimientos de ofimática y de inglés.

Otra de las ofertas que se pueden encontrar en este portal de empleo es de operario de granja en Valencia. En este caso se ofrece contrato temporal y jornada completa y un sueldo de 18.000 euros brutos al año.

Asimismo, se buscan tres comerciales de ventas para Valencia. Se ofrece contrato indefinido, jornada completa y un sueldo de entre 12.000 y 24.000 euros brutos al año. Los requisitos que se solicitan son que tenga la ESO y que sepa español, además, se valorarán competencias como que el trabajador sea comunicador, negociador, sepa trabajar en equipo y esté orientado al cliente.

El portal de empleo también ofrece dos vacantes para teleoperador comercial, 10 vacantes para operarios de calibre y pesaje agrario, otras 10 vacantes de personal de carga y descarga días sueltos, un puesto de administrativo contable y dos trabajos de jardineros, todos ellos en Valencia. En Albacete también se necesita un charcutero que tenga la ESO y se ofrece un salario de hasta 24.000 euros brutos al año.