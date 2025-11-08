Transportes lanza el nuevo mapa concesional estatal de autobús sin eliminar paradas tras el rechazo del PP a los recortes

El rechazo de las comunidades gobernadas por el PP y de algunas socialistas como Castilla-La Mancha a los planes del Ministerio de Transportes de traspasar a las regiones la gestión de las rutas intrarregionales de autobús que ahora son competencia del Estado ha forzado al departamento de Óscar Puente a modificar sus planes iniciales y ampliar las rutas que tenía previsto incluir en el nuevo mapa estatal de concesiones de autobús.

Transportes ha elevado finalmente de 22 a 34 los corredores incluidos en el mapa para así mantener todas las paradas que hay actualmente, tal como ya había avanzado que haría. Hoy mismo, el ministerio ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el anuncio de las futuras licitaciones para 31 de estos 34 corredores.

El Gobierno y las autonomías, con las del PP a la cabeza, han mantenido un pulso durante meses que, finalmente, se ha decantado del lado de las regiones. Transportes planteó un nuevo mapa con 22 rutas para simplificar la actual estructura estatal de autobuses, que consta de 75, de forma que una línea de largo recorrido no pare en pueblos o ciudades pequeñas para que fuera más eficiente y repercutiera en un mayor ahorro de tiempo y dinero. Según sus cálculos, las tarifas podrían reducirse con ese plan hasta en un 20%.

Oscar Puente en el Pleno del Congreso. David Jar David Jar Fotógrafos

El grueso de las comunidades, sin embargo, aseguraron que, tal y como se planteó de forma original, el mapa dejaría sin servicio a 3,2 millones de personas al eliminar 456 rutas, un 47,2% del total, y alrededor de 9.305 paradas. Transportes, sin embargo, negó tal extremo y aseguró que serían las comunidades autónomas las que asumirían la gestión de estos servicios intrarregionales conayuda de 40 millones de euros de fondos estatales, 25 en compensaciones y otros 15 que estiman de los ingresos una vez empiecen a prestarlos.

Pero las comunidades populares han defendido que el dinero que ha ofrecido Transportes no habría sido suficiente para sufragar el servicio. Según sus cálculos, el gasto real de asumir esas líneas autonómicas habría sido de 110 millones de euros anuales, muy superior a los 40 millones ofrecidos por Transportes y que, además, según añadían, sería un pago para dos años y temporal.

Los argumentos del Gobierno sólo convencieron a Asturias, Cataluña y País Vasco, lo que le ha obligado a modificar sus planes para incluir más corredores, lo que, según ha asegurado, garantizará que no se suprima ninguna parada.

Así quedan los corredores

El nuevo mapa concesional incluirá los corredores Bilbao- Castro-Urdiales; Madrid-Valencia; Madrid-Barcelona; Madrid-Toledo-Badajoz; Pontevedra-Salamanca-San Sebastián-Barcelona; Santiago de Compostela-Santander-Bilbao-Barcelona; Madrid-Toledo-Ciudad Real; Madrid-Toledo; Santander-Zaragoza-Murcia; Madrid-Sevilla-Huelva; Madrid-Granada-Almería; Barcelona-Lleida-Huesca; Teruel-Castellón-Barcelona y Madrid-Ciudad Real-Jaén.

También figuran los corredores Logroño-Soria-Madrid; Valencia-Alicante-Murcia; Sevilla-Málaga-Barcelona; Asturias-León-Madrid; Murcia- Granada-Sevilla; Madrid-Albacete-Alicante; La Coruña-Salamanca-Sevilla; San Sebastián-Pontevedra; Burgos-Soria-Zaragoza; Madrid-Burgos-San Sebastián; Badajoz-Sevilla-Córdoba; Madrid-Guadalajara; Madrid-Ávila-Cáceres; Murcia-Almería; Madrid-Ciudad Real.

Por último, aparecen el Madrid-Málaga-Cádiz; Madrid-Segovia; Huelva-Barcelona; Madrid-Salamanca-Pontevedra y Madrid-Pamplona.

Tres de las licitaciones (Castro Urdiales - Bilbao, Madrid - Valencia y Madrid - Zaragoza - Barcelona) ya fueron anunciadas en el DOUE en 2022 al estar incluidas en el diseño inicial del mapa que hizo Transportes, por lo que no se han incluido en la publicación de ayer.