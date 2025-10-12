Turismo: la gallina de las huevos de oro emite señales de fatiga y deja de ser el gran dinamizador de la economía española

Tras años de fuertes e imparables crecimientos, el sector turístico español ha empezado a perder empuje. La principal patronal del sector, Exceltur, ha constatado esta semana que el crecimiento del PIB turístico en el país se ha ralentizado en los meses de este verano hasta el 2,8%, frente al 3,3% con el que cerró el segundo trimestre del año.

A principios de verano, el "lobby" turístico estimó que el crecimiento para la temporada sería del 3,3%, en la línea de los trimestres anteriores, pero ha sido ligeramente más bajo, constatando así ese parón del sector.

Lo que resta de año no parece que vaya tampoco a corregir la tendencia a la baja. Los empresarios turísticos descuentan un cuarto trimestre con una nueva moderación de los ritmos de crecimiento, lo que les ha llevado a revisar a la baja la estimación del aumento del PIB turístico del conjunto del año hasta el 2,8%, por debajo del 3,3% que presentaron en julio, acercándose al crecimiento medio de la economía española (2,6%-2,7%).

De confirmarse estas cifras, el turismo dejaría de ejercer de contribuidor neto al crecimiento de la economía española, tras tres años, de 2021 a 2024, en los que el turismo ha explicado el 52,6% del aumento del valor añadido real en España.

VÍDEO: El turismo ralentiza su crecimiento hasta niveles del conjunto de la economía tras años de liderazgo Europa Press

El turismo "no va a seguir siendo el gran dinamizador de la economía", como subrayó el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli.

"El verano, empresarialmente, ha sido positivo, pero cerramos una etapa donde estábamos creciendo muy fuerte y ahora este crecimiento se ha normalizado", resumió durante la presentación de los datos Perelli.

¿Qué está propiciando ese cambio de tendencia para que el turismo español esté abandonando los fuertes crecimientos de los últimos años?

Raúl González, consejero delegado para Europa, Oriente Medio y África de Barceló Hotel Group, aseguró hace unos días que "el ciclo empieza a declinar. No veo una crisis de caída, pero sí una desaceleración" que es lógica tras años de crecimientos extraordinarios después de la pandemia por el efecto rebote y el furor por viajar que desató el confinamiento.

Desde Exceltur añaden también otro factor coyuntural como el "debilitamiento" de las economías de los principales países emisores para explicar esta ralentización. Un diagnóstico que también comparte el Banco de España. Ángel Gavilán, quien en ese momento era director general de Economía del Banco de España, ya alertó en el I Encuentro entre Productores y Usuarios de las Estadísticas de Turismo celebrado en el arranque del verano de la desaceleración de las tasas de crecimiento que venían "en un contexto internacional complejo y relativamente desfavorable para la actividad".

El último Informe Sectorial de Turismo de CaixaBank Research también avisa de que el entorno "continúa marcado por una elevada incertidumbre, con un claro predominio de los riesgos de carácter geopolítico (conflictos armados abiertos y amenaza arancelaria)".

Las llegadas desde países tan importantes como Alemania o Francia han caído en verano

Fruto de esta incertidumbre global, Exceltur recoge en su análisis la creciente debilidad de mercados emisores de turistas tradicionales para España como Alemania (-4,4% en julio y agosto en noches hoteleras), Italia (-4%), Centro Europa (Bélgica -3,7%, Holanda -3,6% y Suiza -1,3%) y Francia (-0,8%), que han sido en parte compensados por Reino Unido (3,3%), Irlanda (5,9%), Polonia (24,4%), Portugal (7%) y la larga distancia asiática (China 2,5% y Japón 11,3%) y latinoamericana (+6,8%).

Estados Unidos, otro mercado que había registrado una fuerte expansión en los últimos años y que había ganado un importante peso en su aportación a la industria turística española, también está perdiendo dinamismo. Como alerta CaixaBank Research, factores como la apreciación del euro frente al dólar, la ralentización de la economía estadounidense y un aumento de la incertidumbre política y económica parecen estar detrás de este cambio de tendencia. Según sus estimaciones, esta pérdida de dinamismo podría restar hasta 1 punto porcentual al crecimiento del PIB turístico en 2025.

El gasto de estos turistas extranjeros también ha ido perdiendo terreno conforme ha avanzado el año. Aunque aumentó un 5,6% entre julio y agosto, en el arranque del año había avanzado un 10%.

A los problemas de la demanda externa se suma el estancamiento del turismo nacional. Según Exceltur, en el tercer trimestre se repitieron los registros de los dos últimos veranos -con un avance de las pernoctaciones en hoteles del 0,2% y de las totales del 0%- dentro de lo que considera una contención de sus niveles de consumo turístico, salvo en los productos de mayor categoría (+2,3% en las noches en hoteles de 5 estrellas) y los viajes al exterior (+13,4% en gasto, según el Banco de España).