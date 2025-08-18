El turismo sigue tirando del empleo con 2,98 millones de trabajadores en julio

El número de afiliados a la Seguridad Social vinculados a actividades turísticas creció un 2,9% en julio respecto al mismo mes del año anterior, aumentando en términos absolutos en 82.821 trabajadores, hasta alcanzar una cifra total de 2,98 millones, según datos de Turespaña hechos públicos este lunes por el Ministerio de Industria y Turismo.

De esta forma, en julio continuó la tendencia de aumento interanual del número de afiliados que se inició en junio del 2021.

Los afiliados en actividades turísticas suponen el 13,8% del total de afiliados en la economía nacional. El total de afiliados en el conjunto de la economía española creció un 2,3% interanual en julio.

La variación de los afiliados fue positiva en todas las ramas turísticas durante el mes de julio. En hostelería se registró un aumento de 40.157 afiliados (16.708 en los servicios de alojamiento y 23.449 en los servicios de comidas y bebidas), mientras que en agencias de viajes fue de 1.014 trabajadores. En las otras actividades turísticas el incremento fue de 41.650 trabajadores.

En julio, la cifra de asalariados en el sector turístico --que representa el 82,9% del total de trabajadores afiliados en dicho sector-- aumentó un 3,3% en relación al mismo mes del año anterior.

Por ramas de actividad, el empleo asalariado se incrementó tanto en agencias de viajes y operadores turísticos (+0,8%) como en hostelería (+2,5%), y, dentro de ésta, aumentó un 3,5% en los servicios de alojamiento y un 2,1% en los servicios de comidas y bebidas.

A su vez, el empleo autónomo en turismo, que representa el 17,1% del total de trabajadores afiliados, creció un 0,7%. De acuerdo con los datos de Turespaña, en la actividad de hostelería se registró un avance del 0,1%, mientras que en las agencias de viajes se produjo un incremento interanual del 3% en el número de autónomos.