Turkish Airlines presenta una oferta de compra por Air Europa

La aerolínea de bandera turca Turkish Airlines (THY) ha anunciado su intención de lanzar un proceso de compra de un paquete minoritario de acciones de la compañía aérea española Air Europa, según informan medios turcos este viernes.

Con esa oferta vinculante, la compañía turca pretende lograr un crecimiento rápido en el mercado latinoamericano, crear nuevas fuentes de ingresos y aumentar la diversidad operativa regional, informa este viernes HavaHaber, un medio especializado en el mercado de la aviación.

De hecho, THY, en la que el Estado turco tiene un mayoría accionarial, ha informado ya de su plan a la Plataforma de Divulgación Pública (KAP), un sistema electrónico de notificaciones empresariales operado por la Bolsa de Estambul y la CBM, el órgano de regulación del mercado de valores.

En un comunicado anoche a ese sistema, THY señaló que sus estudios de viabilidad han mostrado que, dentro de la estrategia de crecimiento hasta 20233, la combinación de su red global de conexiones aéreas con la fuerte presencia de Air Europa en España y América Latina, en los segmentos de pasajero y carga, "puede contribuir a lograr un crecimiento rápido y a gran escala" en esta región del mundo.

"En este contexto, nuestra empresa ha decidido presentar una oferta vinculante a Air Europa para la adquisición de una participación minoritaria. Si se produjera alguna novedad que pudiera afectar a las decisiones de nuestros inversores, se harían públicos los anuncios necesarios", concluía la declaración de THY a KAP.

THY se precia de ser la aerolínea que vuela a más países del mundo. El Estado turco controla el 49,12 % de las acciones, mientras que el resto se gestionan en abierto en la bolsa.

Sin competidores

Precisamente esta semana el grupo alemán Lufthansa puso fin a las negociaciones para entrar en el capital de la compañía española Air Europa, después de que la semana pasada se retirase de las conversaciones el grupo franco-neerlandés Air France-KLM.

"Tras análisis detallados e intensas negociaciones, en el momento actual hemos decidido en contra de una participación en Air Europa", dijo el portavoz de Lufhansa Michael Lamberty.

En febrero, los medios habían informado de que Lufhansa estaba interesada en adquirir hasta el 25 % del capital de la aerolínea española, controlada en un 80 % con Globalia, en manos de la familia española Hidalgo.

El consejero delegado de Air France-KLM, Benjamin Smith, anunció la semana anterior el fin de las conversaciones con Globalia para adquirir una parte de Air Europa porque no había sido posible llegar a un acuerdo.

La posible venta de Air Europa lleva más de cinco años sobre la mesa, después de que Bruselas abortara la entrada de IAG -el grupo que integra a British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level-, que acabó desistiendo de la compra por las restricciones que le imponían los servicios de la competencia de la Comisión Europea.

Con la retirada de Lufhansa y de Air France-KLM de la puja, el único rival que sigue interesado en la adquisición es Turkish Airlines, que el 20 de junio informó oficialmente de que mantenía conversaciones no vinculantes para explorar una potencial inversión en Air Europa.

Efe