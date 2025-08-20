Turkish espera cerrar en un máximo de un año su entrada en Air Europa para atraer a Turquía al turismo de Latinoamérica

Turkish Airlines oficializó a última hora de la noche de ayer su desembarco en el capital de Air Europa. A través de una notificación enviada al regulador bursátil turco, la aerolínea turca confirmó que la compañía española ha aceptado su oferta para tomar una participación de entre el 26% y el 27% de su capital, que será determinado tras ajustes técnicos y financieros.

Para alcanzar esta participación, Turkish desembolsará finalmente 300 millones de euros, la mayoría de ellos a través de una ampliación de capital, según detalló.

La aceptación de la oferta por parte de la familia Hidalgo, dueña de Air Europa, no implica, sin embargo, el desembarco inmediato de Turkish en la compañía aérea española. La aerolínea turca explicó que espera cerrar el proceso en un máximo de un año, pues el proceso requiere de obtener las autorizaciones de las autoridades tanto españolas como europeas.

Turkish explicó en su comunicación que su entrada en Air Europa tiene como objetivos reforzar su posición estratégica en la industria mundial de la aviación, "incrementar el número de turistas que visitan Turquía" abriendo nuevos mercados en Latinoamérica y aumentar el tráfico de pasajeros y mercancías entre España y Turquía.

Gran potencial al otro lado del Atlántico

En una presentación anexa a la comunicación remitida a los inversores, Turkish detalla que la compañía tiene 26 destinos repartidos de norte a sur del continente americano, por los 22 en los que opera Air Europa y que sólo en nueve de ellos se solapan sus operativas: Nueva York, Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá, Panamá City, Cancún, Miami, La Habana y Caracas.

Turkish, que es la aerolínea que viaja a más destinos en todo el mundo destaca en la presentación que el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas es la principal puerta de entrada a Latinoamérica y que Air Europa es el segundo operador en este mercado con una cuota del 16%.