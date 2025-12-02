Última oportunidad: este es el día límite para pedir las ayudas de hasta 300 euros del Plan Renove para cambiar tu frigorífico, lavavajillas o lavadora

Una década. Ese es, de media, el tiempo de vida de los grandes electrodomésticos, según un análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). No sorprende, por tanto, que a lo largo de nuestra vida tengamos que reemplazar varios lavavajillas, frigoríficos o lavadoras, entre otros aparatos, lo que representa un gasto considerable para muchos hogares españoles.

Ante este escenario, desde el Gobierno presentaron el Plan Renove de Electrodomésticos, una convocatoria para que los ciudadanos sustituyan sus electrodomésticos antiguos por otros de mayor eficiencia energética, con un presupuesto inicial de 2 millones de euros. Concretamente, las ayudas están dirigidas a la sustitución de frigoríficos, lavadoras, lavavajillas y placas de inducción total por modelos más eficientes, pertenecientes a las clases A, B o C según el tipo de electrodoméstico.

La cuantía varía según el tipo de aparato y su clase energética. Los frigoríficos pueden recibir hasta 300 euros si son de clase A, 200 euros si son B y 100 euros si son C. En el caso de los lavavajillas, los modelos A optan a 200 euros y los B, a 100 euros. Las lavadoras y las placas de inducción total pueden obtener una ayuda máxima de 125 euros.

El plazo de solicitud comenzó el pasado 17 de noviembre y se iba a extender hasta el 17 de marzo de 2026 o bien hasta que los fondos se agotasen, cosa que ha sucedido debido al "extraordinario ritmo de participación". La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (Fenercom) ha informado este martes a los ciudadanos que los fondos disponibles de este plan se han agotado y "como consecuencia, la plataforma de solicitud permanecerá temporalmente cerrada y no será posible registrar nuevas peticiones por el momento".

Ahora los cupones ya emitidos mantienen su validez de 15 días desde su emisión. En caso de que algunos de ellos caduquen sin llegar a utilizarse, los fondos correspondientes se liberarán y la fundación reabrirá de nuevo el periodo de solicitudes el 15 de diciembre a través de su sede electrónica, permitiendo que más ciudadanos puedan beneficiarse de este plan.

Requisitos para optar a la ayuda

El trámite para solicitar esta ayuda se realiza íntegramente de forma online a través de la plataforma de la Fenercom, y luego se canjea en comercios adheridos al plan. Para optar a la ayuda, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: