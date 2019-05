El próximo 12 de mayo entra en vigor el Real Decreto Ley 8/2019 que obliga a todas las empresas a llevar a cabo un control horario de sus empleados. Desde su publicación en el BOE, hace dos meses, las empresas han tenido que prepararse para cumplir con este nuevo reglamento que conllevará sanciones económicas en caso de incumplimiento.

Según una encuesta realizada por la compañía masvoz, casi el 50% de los trabajadores trabaja más horas de las que establece la ley (40 horas semanales para una jornada completa). Además, un 66% asegura que no recibe ningún tipo de remuneración por esas horas extra, mientras que un 18% confirma que se las computan en días libres. Sólo 15,6% recibe remuneración económica.

De los empleados que reconoce trabajar más horas de las establecidas, un 62% asegura trabajar de 1 a 5 horas extra semanales; un 30% de 5 a 10 horas y un 8% de 10 a 15 horas. Por otro lado, de los encuestados que reconocen trabajar más de lo establecido, un 66% asegura que no recibe ningún tipo de compensación.

Según datos de la última encuesta del INE, en la que se analiza el primer trimestre de 2019, los trabajadores realizan más de dos millones y medio de horas extras (2.636.700) no remuneradas semanalmente.

A unos días de que se termine el plazo, muchas empresas todavía no han implementado sistemas de registros de horarios y no son conscientes de las consecuencias que tiene el no cumplir con este reglamento. Las sanciones económicas a las que se enfrentan las compañías van desde los 60 euros para las infracciones leves, a los 187.515 euros para las más graves.

Buena aceptación y menos absentismo

En general esta nueva ley ha sido bien recibida por parte de los españoles. Concretamente, un 67% de los encuestados cree que les beneficiará. Esta nueva normativa facilitará que se produzca una reducción de las horas extra no remuneradas y, al mismo tiempo, les permitirá el acceso al registro horario de su jornada laboral.

Por otro lado, uno de los temas más controvertidos es cómo afectará esta nueva ley a las diferentes modalidades de trabajo, como el teletrabajo o el trabajo por objetivos.

Según los datos obtenidos en la encuesta, un 70% cree que esta nueva normativa será totalmente compatible con las políticas de flexibilidad de la empresa. Tal y como recoge el BOE con respecto a este tema, además de que la empresa debe ponerse de acuerdo con los representantes legales o con los trabajadores para establecer cómo se organizará y documentará este registro de jornada, “la empresa debe garantizar el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo.”

Por otro lado, casi un 60% considera que esta ley ayudará a que haya menos absentismo laboral. Hay que recordar que el coste total del absentismo laboral para España se disparó un 10% en 2018 hasta sobrepasar los 85.000 millones de euros, 31.000 millones más que en 2013, según los cálculos de la patronal de las mutuas, Amat.

Por otro lado, los trabajadores temen que este Real Decreto les afecte negativamente en cuanto al absentismo laboral justificado, como las bajas médicas. Un 64% cree que con dicha normativa, los empleados tendrán miedo de ser despedidos ante cualquier ausencia del puesto de trabajo, tanto si es justificada como si no lo es.