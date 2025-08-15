Uno de cada 10 nuevos alquileres vuela en menos de 24 horas

El signo más evidente de la escasez de oferta en el mercado del alquiler es el tiempo que duran los anuncios de nuevos inmuebles publicados en los portales inmobiliarios. Ni 24 horas. Es el tiempo que tardó 1 de cada 10 alquileres (8%) en encontrar un inquilino en el segundo trimestre del año, según el último análisis de Idealista.

Esta aún elevada tasa de alquiler exprés, aunque se aleja del 18% registrado por ejemplo en noviembre de 2023, sigue reflejando la grave crisis de oferta de vivienda que golpea a España. El problema se extienda a todas las regiones, provincias y ciudades, tensionando los precios a nuevos récord y convirtiendo la búsqueda de un alquiler asequible en misión imposible.

La ciudad de Teruel es la que tiene un porcentaje de alquileres exprés más elevado, ya que el 32% de las viviendas que se alquilaron en la capital turolense no duró siquiera 24 horas en idealista, mientras que en Guadalajara fueron el 19%. Le siguen las ciudades de Soria (16%), Tarragona (14%), Girona (14%), Zamora (13% y Ceuta (12%).

Entre los grandes mercados la mayor incidencia de los alquileres exprés se da en Barcelona (12%), Palma (9%) y San Sebastián (9%). A continuación se encuentran las ciudades de Alicante y Sevilla con un 8%, seguidas por Bilbao, Málaga y Valencia con un 7%. Madrid es el gran mercado con la tasa de alquiler exprés más baja: el 6%.

Melilla es la única ciudad en la que este fenómeno no existió durante el segundo trimestre, mientras que en Cuenca, Ciudad Real y Ávila se situó en el 4% de la oferta. Con un 5% se encuentran Cáceres, Lugo y Las Palmas de Gran Canaria.

Respecto a los datos por provincias, Teruel encabeza de nuevo el ranking con un 20%, seguido de Guadalajara, con un 16%, Tarragona (15%), Gerona y Barcelona (14%), Soria y Palencia (12%), Zamora, Cantabria y Guipúzcoa con un 12%, Huesca (11%), Navarra (11%), Álava, Burgos y Zaragoza (10% en los tres casos). Las provincias con menor incidencia de alquiler exprés son Cuenca (4%), y Cáceres, Ciudad Real y Lugo (5%).