De vacaciones pero en línea: el 88% de los trabajadores españoles no logra desconectar del trabajo en sus días libres

WhatsApps, correos, cuadrantes de turnos para la vuelta de las vacaciones. Desconectar del trabajo en la era de la conectividad es prácticamente imposible. Las notificaciones no entienden de vacaciones e incluso aquellos que se esfuerzan por bloquearlas o silenciarlas acaban sintiendo la necesidad de echar un vistazo a los mensajes pendientes por si se trata de una urgencia o para no toparse con un cúmulo de sorpresas desagradables a la vuelta de las vacaciones. Esto no es un caso aislado, le pasa a la práctica totalidad de los trabajadores. En España, el 88% de los trabajadores reconoce que no logra desconectar en vacaciones debido a la cultura de la disponibilidad permanente, según un estudio de Decix. Este patrón común hace que los días de descanso no lo sean realmente, al soportar casi la misma carga mental que cuando se está en activo.

Esta falta de desconexión es reflejo de una transformación profunda en la cultura laboral. "El tradicional modelo en el que la jornada terminaba al salir de la oficina ha dado paso a un escenario más difuso, en el que las herramientas digitales, las expectativas de inmediatez y la presión por la disponibilidad permanente diluyen las fronteras entre la vida personal y profesional", explica Synergie España, firma de soluciones de Recursos Humanos que promueve la desconexión digital.

Un reciente estudio de UGT, titulado "Desconexión digital, desenmascarando el absentismo", recoge que un empleado recibe unos 120 correos corporativos al día de media, con un 10% revisando compulsivamente su bandeja de entrada y otro 10% haciéndolo al menos una vez por hora, según datos del Foro Económico Mundial. A esto se suman una media de 58 mensajes en chats enviados fuera del horario laboral y que el 40% de la plantilla ya está en línea a las 6:00 de la mañana y un tercio vuelve a consultar su correo a las 22:00 de la noche. Así, aunque la Ley Orgánica 3/2018 y la Ley 10/2021 reconocen derecho a la desconexión digital, pocas veces se cumple.

Cifras recogidas por InfoJobs en su encuesta sobre salud mental y desconexión digital, esta sobreexposición digital provoca que muchos profesionales permanezcan en “estado de alerta” incluso sin demandas inmediatas: tres de cada diez declaran no poder desconectar mentalmente en su tiempo libre. La sensación de obligación (41%), la presión del puesto (32%) o los asuntos pendientes (23%) son las principales razones.

Los datos del estudio también revelan que ciertos perfiles y sectores están más expuestos a esta cultura de hiperconexión. Directivos (79%), mandos intermedios (72%) y autónomos (78%) son quienes menos desconectan durante sus vacaciones. Por sectores, comercio y servicios (18,2 %), educación (15,5%) y áreas ligadas al turismo, el ámbito legal o sanitario muestran las cifras más elevadas. Generacionalmente, los millennials (71,4%) y la Generación Z (66,7%) destacan por su conexión constante fuera de la jornada. Geográficamente, Madrid (68,75%) lidera la lista, mientras que País Vasco (46,2%) y Castilla y León (41,4%) presentan mayores niveles de desconexión.

Esta hiperconexión no solo afecta al descanso, sino que incrementa el riesgo de problemas psicológicos. Según InfoJobs, el 42% de los trabajadores afirma haber experimentado algún problema de salud mental, frente al 27% registrado hace cuatro años. Un 28% de los casos está directamente vinculado al trabajo, y la falta de desconexión digital figura entre las cinco causas principales.

En este contexto, abordar la desconexión digital no es solo una cuestión de salud, sino también de sostenibilidad organizativa. Las empresas que incorporan medidas de desconexión no solo reducen el riesgo de burnout, sino que mejoran la implicación y la retención del talento, señala Synergie.