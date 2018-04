Varapalo de la Justicia europea a Uberpop

- La Justicia europea vuelve a asestar un duro golpe a Uber. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó ayer que los Estados miembros pueden prohibir una actividad como Uberpop sin necesitar de la luz verde previa por parte de Bruselas.

El caso sobre el que ayer se pronunció el alto tribunal se refiere al servicio Uberpop puesto en marcha por Uber Francia: la aplicación instalada en los teléfonos móviles inteligentes y que ponía en contacto a clientes con conductores no profesionales para los trayectos urbanos a cambio de una tarifa.

Francia decidió prohibir este servicio ya que estos conductores no profesionales no requerían de las licencias VTC que sí necesitan para operar los taxistas tradicionales. Aunque el servicio Uberpop está inactivo en la mayoría de los Estados europeos y ahora Uber opera con licencias VTC (ha pasado a denominarse UberX), el fallo de ayer demuestra que no cabe marcha atrás y supone un duro varapalo para la denominada economía colaborativa.

Uber France decidió acudir a la Justicia de su país para que ésta dictaminase si las autoridades galas se habían extralimitado al prohibir este servicio en octubre de 2014 e imponer multas a los directivos de la empresa.

La matriz francesa de la empresa Uber alegaba en su favor que este servicio encaja dentro del epígrafe de sociedad de la información y que cualquier cambio legislativo que pudiese llevarse a cabo requería del visto bueno de la Comisión Europea, es decir, un requisito que las autoridades francesas no habían cumplido.

El tribunal de primera instancia de la ciudad francesa de Lille elevó el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ayer falló en contra de la filial Uber Francia.

Para la corte de Luxemburgo, Uber debe considerarse un servicio de transportes y por ello los Estados miembros no tienen necesidad de someter su legislación al veredicto previo del Ejecutivo comunitario.

Este fallo conocido ayer no ha sido ninguna sorpresa ya que en el pasado mes de diciembre el alto tribunal dictaminó exactamente lo mismo sobre el servicio Uberpop puesto en marcha en España y que operaba con los mismos parámetros que en Francia.

La sentencia del mes de diciembre –a instancias de una asociación de taxistas españoles– al considerar a Uber como un servicio de transportes tradicional, abría la puerta a que esta plataforma tecnológica tuviera que hacer frente a los mismos requisitos y condiciones que los sectores tradicionales (como taxistas), lo que incluye la adquisición de las licencias pertinentes y el pago de impuestos.

El fallo dictado en el mes de diciembre desató la euforia dentro del colectivo de taxistas que siempre ha considerado a Uber como competencia desleal.

Para la justicia europea, Uber no realiza una mera labor de intermediación entre particulares, tal y como alegaba la propia compañía, puesto que limita las condiciones de las carreras y el precio de las tarifas que se cobran por cada servicio.