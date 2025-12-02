Venezuela también revoca a Air Europa y Plus Ultra los permisos para operar en el país

Venezuela ha revocado los permisos de vuelo a todas las aerolíneas españolas. Tras retirar las concesiones a Iberia hace unos días, el régimen de Nicolás Maduro, a través del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), ha hecho lo propio con las de Air Europa y Plus Ultra.

La decisión llega después de que Air Europa anunciase la suspensión de sus vuelos al país caribeño hasta el próximo 12 de diciembre y de que Plus Ultra anunciase la misma medida hasta el próximo jueves como respuesta a la creciente tensión e inestabilidad que atraviesa la región.

Estados Unidos ha estado bombardeando en las últimas semanas supuestas embarcaciones que transportaban droga en la región del Caribe y el Pacífico -tachadas de ejecuciones extrajudiciales por Naciones Unidas y numerosas organizaciones humanitarias- y ha intensificado su presencia militar en la zona con la operación "Lanza del Sur", incluido el despliegue del portaaviones "USS Gerald Ford" -el más grande de la Armada estadounidense-. El Gobierno liderado por Trump ha acusado a las autoridades venezolanas de tener vínculos con el Cártel de los Soles -banda criminal relacionada con el narcotráfico- y ha declarado a este grupo como organización terrorista extranjera.

A raíz de este despliegue, las autoridades aéreas tanto de EE UU como de Europa han alertado del riesgo que supone operar en la zona y varias aerolíneas, incluidas las españolas, anunciaron días atrás la suspensión de sus conexiones con Venezuela. El propio Trump ha llegado a declarar que considera "cerrado" el espacio aéreo del país hispanoamericano.

La respuesta del régimen de Maduro a estas cancelaciones fue dar un ultimátum de 48 horas a las compañías para que retomasen sus vuelos si no querían perder sus licencias de vuelo, amenaza que ejecutó primero con Iberia y ahora con Air Europa y Plus Ultra acusándolas de sumarse a las acciones de terrorismo de Estados Unidos contra Venezuela.

El listado completo de aerolíneas a las que Venezuela ha vetado lo completan, además de las españolas, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam y Gol.