El verano impulsa la facturación de las empresas: se dispara un 6% en junio y acumula dos meses de ascensos

La temporada alta de verano impulsa la cifra de negocio de las empresas españolas hasta registrar en junio el segundo mayor repunte del año. En concreto, la facturación empresarial aumentó en junio un 6% respecto al mismo mes de 2024 y encadenó dos meses al alza. Esta subida es la segunda mayor del año, solo por detrás de marzo, cuando se produjo un repunte del 8,9%.

Este aumento de la facturación de las empresas en junio fue consecuencia de las mayores ventas en el suministro de energía, agua, saneamiento y gestión de residuos (17,9% interanual), en el comercio (6,6%) y en los servicios (6%), que se vieron animadas por el inicio de la temporada vacacional. Por contra, el menor aumento respecto a junio de 2024 lo registró la industria (3,4%).

Así lo recoge el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado por el INE, que apunta que con la corrección de efectos estacionales y de calendario, los ingresos de las empresas crecieron en junio un 5,1% interanual, 2,5 décimas más que el mes previo, y fue el primer mes al alza tras encadenar dos a la baja. Dentro de esta serie corregida, las ventas también subieron en todos los sectores, especialmente en el suministro de agua y energía eléctrica (14,2%), en los servicios (5,9%) y en el comercio (5,8%) y, en menor medida, en la industria (1,8%).

En cuanto a la variación mensual entre los meses de mayo y junio, eliminando los efectos estacionales y de calendario, los ingresos de las empresas crecieron un 1,5%, 1,5 puntos más respecto al mes anterior, cuando se mantuvieron planos. Se trata de la primera tasa no negativa o superior a cero desde enero. De los cuatro sectores analizados, ninguno presentó tasas mensuales negativas. El suministro de energía eléctrica y agua, saneamiento y gestión de residuos registró el mayor aumento (8,8%) de la facturación seguido del comercio (1,3%).

Respecto al primer semestre, la facturación de las empresas españolas creció, de media, un 3,9% durante los seis primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2024. Con la corrección de efectos estacionales y de calendario, la facturación empresarial mejoró un 4,2% en el primer semestre del año. Las ventas subieron en todos los sectores, especialmente en el suministro de agua y energía eléctrica (18,3%), en los servicios (4,8%) y en el comercio (4,3%) y, en último lugar, en la industria (0,2%).