Viajar en VTC sin conductor está más cerca: Stellantis se asocia a Bolt para producir coches autónomos en Europa a partir de 2029

El fabricante automovilístico Stellantis y la plataforma de vehículos de transporte con chófer (VTC) Bolt anunciaron este martes un acuerdo para experimentar vehículos sin conductor en Europa a partir del año próximo con el objetivo de una producción inicial prevista en 2029.

En un comunicado, Stellantis indicó que a partir de 2026 se van a desarrollar pruebas en varios países europeos de esos vehículos autónomos llamados de nivel 4 (sin conductor) poniendo el acento en "un servicio que responda a las más elevadas normas de seguridad y de eficiencia en Europa".

Los modelos saldrán de las plataformas AV-Ready de Stellantis, en particular las de EK0 para los furgones de tamaño medio y las de STLA Small para vehículos compactos.

Unas plataformas que -según destacó el fabricante- se han concebido para combinar "flexibilidad" y capacidad de evolucionar, e integran captores avanzados, cálculos de alto rendimiento y sistemas de redundancia con el objetivo de ofrecer "los más altos estándares de seguridad y de fiabilidad" con un costo optimizado para los operadores.

El despliegue del programa para desarrollar esos coches se llevará a cabo "por etapas", partiendo de los prototipos y de las flotas piloto hasta la industrialización a gran escala en ese horizonte de 2029.

Para Stellantis, este acuerdo "refuerza su ecosistema de socios en Europa y su estrategia global de movilidad autónoma" a partir de las plataformas AV-Ready.

Bolt señala que es una etapa "clave" para su objetivo de 100.000 vehículos autónomos en su plataforma de aquí a 2035.

Actualmente Bolt ofrece sus servicios de VTC, pero también de taxis, de alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos o de reparto de comidas y de compras en 600 ciudades de más de una cincuentena de países.