Motor
Viajar en VTC sin conductor está más cerca: Stellantis se asocia a Bolt para producir coches autónomos en Europa a partir de 2029
Las pruebas de Stellantis arrancarán en 2026 con el objetivo de industrializar la producción tres años después. Bolt quiere contar con 100.000 vehículos autónomos en su plataforma en 2035
El fabricante automovilístico Stellantis y la plataforma de vehículos de transporte con chófer (VTC) Bolt anunciaron este martes un acuerdo para experimentar vehículos sin conductor en Europa a partir del año próximo con el objetivo de una producción inicial prevista en 2029.
En un comunicado, Stellantis indicó que a partir de 2026 se van a desarrollar pruebas en varios países europeos de esos vehículos autónomos llamados de nivel 4 (sin conductor) poniendo el acento en "un servicio que responda a las más elevadas normas de seguridad y de eficiencia en Europa".
Los modelos saldrán de las plataformas AV-Ready de Stellantis, en particular las de EK0 para los furgones de tamaño medio y las de STLA Small para vehículos compactos.
Unas plataformas que -según destacó el fabricante- se han concebido para combinar "flexibilidad" y capacidad de evolucionar, e integran captores avanzados, cálculos de alto rendimiento y sistemas de redundancia con el objetivo de ofrecer "los más altos estándares de seguridad y de fiabilidad" con un costo optimizado para los operadores.
El despliegue del programa para desarrollar esos coches se llevará a cabo "por etapas", partiendo de los prototipos y de las flotas piloto hasta la industrialización a gran escala en ese horizonte de 2029.
Para Stellantis, este acuerdo "refuerza su ecosistema de socios en Europa y su estrategia global de movilidad autónoma" a partir de las plataformas AV-Ready.
Bolt señala que es una etapa "clave" para su objetivo de 100.000 vehículos autónomos en su plataforma de aquí a 2035.
Actualmente Bolt ofrece sus servicios de VTC, pero también de taxis, de alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos o de reparto de comidas y de compras en 600 ciudades de más de una cincuentena de países.
✕
Accede a tu cuenta para comentar