La vivienda se enfría: las estadísticas constatan un parón en las ventas

Está por ver si se trata sólo de una cuestión temporal o es algo coyuntural, pero lo que es indudable es que las últimas estadísticas publicadas sobre el mercado de la vivienda constatan un frenazo en las compraventas después de meses de transacciones exuberantes. La última ha sido la publicada hoy lunes por los registradores.

Según los datos provisionales de la Estadística Registral Inmobiliaria, en agosto se registraron más de 91.500 compraventas de inmuebles, con un descenso del -1,5% respecto al mismo mes de 2024. De ellas, algo menos de 47.800 correspondieron a compraventas de vivienda, lo que supone un descenso anual ligeramente más acusado, del -3,5%. El dato contrata con el de julio, cuando las compraventas se dispararon un 14,3%, según la misma estadística.

Desde julio de 2024 no se registraba un descenso en las compraventas de vivienda, aunque agosto suele ser un mes poco representativo para anticipar la evolución a corto plazo, según detallan los registradores. "Dado que el mes de agosto es un mes netamente vacacional, es difícil predecir si este descenso se mantendrá a partir de septiembre o si volveremos a situarnos en una tendencia ascendente", aseguran.

A pesar de esta bajada de las compraventas, las hipotecas aumentaron por decimocuarto mes consecutivo, al constituirse en agosto 43.601, con un considerable incremento del 11,5% respecto al mismo mes del año anterior. De éstas, 33.117 fueron hipotecas sobre vivienda, lo que a su vez supuso un incremento algo inferior, del 7,8%.

Vivienda y notarios

La de los registradores es la tercera estadística en apenas una semana que refleja un enfriamiento del mercado de la vivienda. El 1 de octubre, el Ministerio de Vivienda informó de que, entre abril y junio, se cerraron 195.737 operaciones, lo que supone una mejora del 3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Aunque es el sexto avance consecutivo, está lejos del 14,7% que mejoraron las operaciones en el primer semestre del año.

Un día antes, los notarios informaron de una caída en las compraventas del 1% en julio. El retroceso de séptimo mes del año se produjo después de que en junio registrasen un avance del 5,9%. Sin embargo, se trata de la segunda caída en apenas tres meses registrada por los notarios, pues en mayo ya habían retrocedido un 2%.