Vuelta al cole sin gastar de más: la segunda mano permite ahorrar 154 euros por alumno

Como cada final de agosto, las familias hacen cuentas para afrontar la vuelta al cole, pero cada año la factura es más abultada. Idealo y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) hablan de un desembolso inicial de más de 500 euros, que al cabo de año se puede disparar hasta los 2.000 euros. En este contexto de subida de precios, la segunda mano se posiciona como una alternativa más asequible y sostenible para afrontar los gastos para la vuelta al cole. Esta no es una práctica nueva. Desde hace décadas los padres se han organizado para aprovechar los uniformes y la ropa de familiares y comprar libros usado de alumnos mayores a un precio más económico. Esa costumbre ahora se ha digitalizado con las plataformas de segunda mano como Wallapop y puede suponer un ahorro medio de 154 euros por alumno.

Así, comprar y vender productos escolares reutilizados puede reducir el gasto inicial de la vuelta al cole en un 30% y hasta la mitad si se tiene en cuenta la estimación de gasto de Wallapop (317 euros por alumno) en lugar de la de Idealo y la OCU. Tan beneficioso es recurrir a la segunda mano que, actualmente, más de la mitad de los españoles (54%) que estudian o tienen hijos en edad escolar reconocen haberlo hecho para comprar material escolar.

Ahorrar es la meta para el 60% de los hogares que compran material escolar de segunda mano, ya que la percepción generalizada de las familias y estudiantes en los últimos años es que el coste del material escolar no deja de aumentar: el 96% considera que el precio del material escolar es excesivamente caro y el 84% cree que los precios están subiendo, especialmente en los últimos 2 años.

Productos más buscados para la vuelta al cole 2025

El año pasado en los meses de julio a septiembre, la demanda de material escolar como libros o uniformes se incrementó un 111% y se espera que este año la tendencia siga la misma línea. En detalle, en septiembre del año pasado el interés por las calculadoras aumentó un 193%, los libros de texto un 132%, los uniformes escolares un 70%, y otros materiales escolares un 50%.

De acuerdo con las previsiones de Wallapop, los productos más buscados en segunda mano para la vuelta al cole son: los libros de texto (44%) y material electrónico como las tablets y las calculadoras (15%), seguido de ropa o los uniformes escolares (11%) y mochilas (10%). De esta forma, las familias españolas calculan que comprando este tipo de material reutilizado ahorran de media unos 60 euros por alumno.

Si bien este año parece que las tendencias de demanda serán similares, el curso 20252026 también estará marcado por algunas modas veraniegas que han ganado fuerza recientemente. Entre ellas destacan los accesorios de Labubu y las mochilas de Stich, cuyas demandas han crecido un 475% y un 97% respectivamente en la última semana, posicionándose como algunos de los productos más buscados en la plataforma.