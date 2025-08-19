Xiaomi entrará en el mercado europeo de vehículos eléctricos en 2027

La tecnológica china Xiaomi anunció este martes que comenzará a vender sus vehículos eléctricos en Europa a partir de 2027, según indicó su presidente, Lu Weibing, en declaraciones recogidas por varios medios especializados en el sector tras la presentación de los resultados del segundo trimestre de 2025.

La compañía informó de que en ese periodo entregó 81.302 automóviles, lo que supuso un aumento interanual del 197,7%, y que los ingresos de su división de vehículos eléctricos se triplicaron hasta los 20.600 millones de yuanes (2.456 millones de euros).

Xiaomi destacó además que su nuevo modelo YU7, lanzado en junio, registró una demanda récord con 240.000 pedidos confirmados en sus primeras 18 horas en el mercado.

Lu explicó que, aunque el negocio automotriz redujo sus pérdidas a 300 millones de yuanes (36 millones de euros) en el segundo trimestre, la compañía acumula todavía cuantiosas inversiones y no espera beneficios sostenidos a corto plazo.

En el mismo trimestre, la empresa alcanzó unos ingresos totales de 116.000 millones de yuanes (13.831 millones de euros), un 30,5% más que en 2024, mientras que el beneficio neto ajustado ascendió a 10.800 millones de yuanes (1.288 millones de euros), un 75,4% superior al del año anterior.

La firma espera cerrar 2025 con un crecimiento de ingresos superior al 30%, apoyada en la expansión de su negocio de automóviles y en la consolidación de su posición en el mercado global de teléfonos inteligentes.