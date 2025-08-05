Yuval Noah Harari, visionario, sobre las crisis del futuro: "La peor parte se la llevarán los países pobres"

Yuval Noah Harari, historiador y filósofo israelí, se ha consolidado como una de las voces más influyentes del siglo XXI durante los primeros compases de la pandemia. Desde su residencia en Mesilat Zion, Harari reflexionaba entonces sobre los efectos a largo plazo de la crisis sanitaria mundial y planteaba dilemas que, aún hoy, siguen en el centro del debate público.

Reconocido por obras como Sapiens o Homo Deus, su análisis de los grandes desafíos contemporáneos , desde el impacto de la tecnología hasta la fragilidad de las estructuras globales, ha sido seguido de cerca por líderes como Barack Obama.

Harari advertía que la respuesta a la pandemia podía marcar el rumbo hacia una mayor cooperación internacional o hacia el aislamiento.

El incierto futuro post-pandemia: un lienzo en blanco para la humanidad

En el ámbito geopolítico, años atrás alertaba sobre el debilitamiento de instituciones como Naciones Unidas o la Unión Europea, precisamente en un momento en que la colaboración global se volvía más urgente que nunca. Estados Unidos había cedido su papel de liderazgo, dejando espacio a otras potencias como China o Alemania para liderar la respuesta internacional.

También se anticipaban transformaciones radicales en el mercado laboral: automatización acelerada, auge del teletrabajo, y una presión creciente sobre los empleos humanos frente al avance de la inteligencia artificial. Lo que entonces era una predicción, hoy ya se percibe como una realidad palpable.

En declaraciones recogidas por El País, el pensador insistía en la importancia de anticiparse a las crisis, como la climática, invirtiendo en preparación antes de que fuera demasiado tarde. En esa línea, reivindica la educación científica y la confianza en el conocimiento experto como pilares esenciales frente al populismo y la desinformación.

Aunque sus palabras fueron pronunciadas en un contexto de incertidumbre global, la vigencia de sus reflexiones sigue interpelando a gobiernos y ciudadanos.