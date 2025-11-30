Zoundream: La IA que descifra el llanto del bebé

Ana Laguna nunca imaginó que la maternidad la llevaría a fundar una empresa tecnológica presente hoy en más de cuarenta países. Científica de datos, acostumbrada a trabajar en grandes compañías fuera de España, se enfrentó al mismo desconcierto que viven millones de padres primerizos: el llanto de un bebé que no habla todavía, que lo expresa todo con la misma melodía urgente, y que a ella, como a cualquiera, la dejaba desorientada. "¿Se podrá analizar científicamente un llanto? ¿Podría entenderlo?", empezó a preguntarse cuando nació su primer hijo. Y esa pregunta fue el origen de Zoundream, la startup que hoy desarrolla una tecnología capaz de interpretar las causas más probables del llanto infantil.

Laguna comenzó por grabar en casa los llantos de su bebé y abrió una línea de investigación que pronto llamó la atención. Mientras tanto, en Suiza, otro recién estrenado padre, Roberto Iannone, buscaba una solución para el mismo problema, pero desde la perspectiva del negocio. Se preguntaba cómo era posible que no existiera ninguna herramienta capaz de ayudar en un momento que puede ser tan volátil, angustioso y decisivo para una familia.

La prensa se hizo eco de los experimentos de Laguna, Roberto supo de ella a través del MBA que cursaba en París, y los dos terminaron conectando. Él necesitaba a alguien con el dominio científico que ella tenía; ella necesitaba un socio con visión empresarial. Así se fundó Zoundream. Lo que comenzó como un proyecto casi doméstico se transformó en un sistema de inteligencia acústica capaz de integrarse en cualquier dispositivo con micrófono: vigilabebés, cunas inteligentes y, en el futuro, quizá asistentes de voz.

El software funciona como un detector pasivo: permanece inactivo hasta que escucha un llanto. Entonces analiza ese audio y, en cuestión de segundos, devuelve la causa más probable entre cinco categorías básicas —hambre, sueño, malestar gástrico, dolor/irritación o simple incomodidad—, todas ellas descritas en literatura científica.

No fue un camino sencillo. Zoundream pasó años recopilando llantos de familias de distintos países. Fabricaron incluso un pequeño dispositivo casero, el babyT, que regalaron a cientos de hogares. Cada episodio de llanto se etiquetaba en tiempo real; luego un equipo clínico multidisciplinar revisaba, contrastaba y validaba cada dato.

Cuando la base de datos fue lo bastante robusta, los algoritmos comenzaron a entrenarse. Después vino la prueba definitiva: un ensayo clínico en el Hospital Clínic de Barcelona, con electroencefalogramas, NIRS, medición de oxigenación cerebral, ritmo cardiaco y movimiento corporal. Se trataba de confirmar algo crucial: que aquello que los algoritmos veían en la acústica tenía una correlación biológica. Y la tenía. En apenas dos años, la tecnología ya está integrada en dispositivos de Philips, Motorola o Maxi-Cosi, y disponible en Europa, América, Australia, Nueva Zelanda y China.

Pero el llanto no era el final del camino para Laguna. Era solo el punto de partida. Con miles de familias usando la tecnología, Zoundream está construyendo ahora un «panel» que permite a los padres entender mejor el comportamiento de su bebé: cuánto llora frente a la media mundial, cómo evoluciona su irritabilidad, si los despertares nocturnos están dentro de lo esperable, si puede haber señales compatibles con cólicos.

El objetivo va más lejos: unir comportamiento y salud. La empresa trabaja con hospitales para detectar patrones acústicos vinculados a alergias alimentarias, problemas gastrointestinales o incluso señales tempranas de trastornos del neurodesarrollo, incluido el autismo.

Zoundream quiere que, si algo suena atípico, un médico pueda recibir una alerta y revisar la información del bebé sin esperar a que ocurra una crisis. La visión incluye integrar telemedicina: que un padre angustiado pueda llamar a un profesional que, al otro lado, tenga acceso inmediato al historial acústico y conductual del bebé.

Laguna lo ha vivido en primera persona. Con una de sus hijas vio cómo, de repente, el número de llantos diarios se duplicó y el patrón de irritabilidad se disparó. Al día siguiente, la pediatra confirmó una otitis. "Eso te demuestra —dice— que no es solo un mal día. Hay algo más".

Zoundream tuvo algún competidor en sus inicios, pero ninguno sobrevivió cuando la empresa comenzó a cerrar acuerdos con grandes marcas. Hoy la compañía avanza prácticamente sola en un campo que combina ciencia, IA, sonido, pediatría y tecnología del consumo.

La ambición de Ana Laguna y su equipo es clara: obtener certificación como dispositivo médico y expandirse a cualquier país, incluidos aquellos con menos acceso a servicios sanitarios. Convertir el llanto —ese lenguaje primitivo y universal— en un indicador clínico accesible desde cualquier hogar.