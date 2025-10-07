Zurich Insurance, segundo accionista de Sabadell con el 5% de su capital, no acudirá a la OPA de BBVA

La aseguradora Zurich Insurance, segundo accionista del Banco Sabadell, ha señalado este martes que no acudirá a la OPA lanzada por el BBVA sobre la entidad.

"Zurich no tiene intención de acudir al proceso actual de oferta pública voluntaria, ya que la oferta vigente no representa una propuesta atractiva para los accionistas del Sabadell más allá de las perspectivas de la propia entidad", ha señalado la aseguradora en un comunicado remitido a EFE.

La compañía, que posee cerca de un 5% de acciones del banco catalán -solo por detrás de BlackRock (7,2%)- está considerada por el Sabadell como uno de sus socios de "interés estratégico".