Más malas noticias, Gobierno impasible

El INE ha confirmado el dato de inflación del mes de marzo, el peor en 37 años con un incremento, del IPC del 9,8 por ciento, en la línea de lo que viene ocurriendo en las principales economías occidentales, como la estadounidense, que en este capítulo también baten marcas de décadas. Y los augurios no son, precisamente, buenos. La Organización Mundial de Comercio (OMC) advierte de un drástico recorte del crecimiento de las transacciones comerciales para este año, que limita al 3 por ciento, con severos desequilibrios entre oferta y demanda que no harán más que alimentar la espiral inflacionaria.

Detrás de este retroceso se encuentra la guerra de Ucrania, que está trastornando el tráfico marítimo en el norte de Europa y en el mar Negro, pero, también, las draconianas restricciones por el Covid dictadas por China, que paralizan los principales puertos del mundo y restringen las importaciones. Así, los principales institutos de estudios económicos de Alemania dibujan para el nuevo ejecutivo germano dos posibles escenarios, con importaciones de gas ruso o sin ellas, para la evolución de su economía, ambos, bastante pesimistas. En el mejor de los casos la inflación repuntaría hasta el 6,1 por ciento y, en el peor, superaría el 7,3 por ciento –cifra nunca alcanzada desde la constitución de la Alemania Federal de posguerra–, con riesgo añadido de caer en recesión en 2023.

Que la locomotora de Europa dé trazas de estancamiento es una de esas malas noticias que obligarían al gobierno de un país como España, que tiene en el mercado alemán a uno de sus principales clientes, a preparar planes de contingencia de manera urgente. Planes, a ser posible, que tuvieran en cuenta la realidad y no los deseos, que es lo que ha sucedido hasta ahora con las medidas antiinflacionarias tomadas por el Gabinete que preside Pedro Sánchez, que apenas han conseguido rebajar un punto el crecimiento del IPC y, además, a base de aumentar el déficit público. No es cuestión de hacer reproches que a nada llevan, pero hay que recordar que son los mismos gestores que aseguraban que la inflación sería pasajera y el IPC no superaría el 3 por ciento de incremento, quienes tienen que arbitrar las soluciones más adecuadas.

Y rápidamente, porque, entre otras cuestiones, el proceso inflacionario se está desbordando en algunas comunidades autónomas –como Castilla-La Mancha, con un 11,7 interanual– y las previsiones de los expertos van en la misma dirección que los alemanes. Por ello, frente a la impasibilidad del Gobierno de coalición, que fía demasiado a una relajación de las normas del mercado de la energía por parte de la Comisión Europea, hay que insistir en reclamar un cambio en las políticas económicas que pase necesariamente por una reducción de la presión fiscal y, en paralelo, un ajuste del gasto público. No hay otra.