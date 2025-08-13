El submarino: Anticlericalismo de larga data

Dicen por ciertos sectores episcopales que la «rajada» de Santiago Abascal contra la Iglesia se veía venir más de lo que a simple vista parecía. Ya no es solo que en Vox consideran que les hacen de menos y chocan con el posicionamiento del partido. Las cosas vendrían de lejos y algunas fuentes apuntan a que uno de los principales susurradores de Abascal ya dirigía en tiempos un portal de información eclesiástica que se mostraba muy crítico con los obispos.