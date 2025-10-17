El submarino: «Batalla cultural» y asalto a la RAE

Lo que se considera, con toda razón, como una ofensiva progubernamental para asaltar la Real Academia Española con el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, como punta de lanza, parece haberse topado con la resistencia interna de los propios académicos. Sin embargo, hay miembros de la RAE que no son optimistas, ya que consideran que la estrategia de demolición contra su director, Santiago Muñoz, no ha hecho más que empezar. Pero, sobre todo, lo que sorprende no es que el sanchismo intente colonizar otra institución a través del excandidato de IU, sino que los ámbitos conservadores que presumen de librar la «batalla cultural» estén a por uvas.