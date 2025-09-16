El submarino: Cadenas de mando

Los sucesos del pasado domingo que paralizaron la jornada final de la Vuelta han llevado a que varias asociaciones policiales se planteen la necesidad de llevar el asunto a los tribunales. El problema, señalan, es la cadena de mando, porque está claro que al presidente del Gobierno se le puede señalar como instigador de la «protesta cívica», según sus terminales, pero también habría que dilucidar el papel del ministro de Interior y del delegado del Ejecutivo en Madrid como responsables del operativo que dio alas a los radicales bajo la excusa del genocidio en Gaza. Mientras tanto, eso sí, los «fontaneros» de Moncloa pudieron presentar un resumen de prensa internacional donde la imagen del Gobierno quedó a la altura del betún.