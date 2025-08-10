El submarino: Caiga quien caiga

La ofensiva «china» del Partido Popular tiene pensado llegar hasta la Unión Europea, donde llevan años tomándose muy en serio el tema de la penetración del gigante asiático en áreas estratégicas. La decisión de Génova 13 parece que ha puesto nerviosos a algunos nombres del partido del charrán, incluyendo a los que intentan hacerse olvidar ciertos artículos o a los que andan justificando presencias (o más bien ausencias) de familiares en cierta consultora que se ha puesto muy de moda en las últimas semanas para desesperación de su inspirador.