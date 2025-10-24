El submarino: La conexión gallega

La inclusión de la exabogada general del Estado, Consuelo Castro, en el equipo defensor del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no ha pillado de sorpresa en el ámbito judicial. Es conocido que ambos «conectaron» tras el naufragio del «Prestige», cuando Castro ejercía en Galicia y García Ortiz, ya con trayectoria en la Unión de Fiscales Progresistas (UFP), era fiscal delegado de Medio Ambiente en tierras gallegas. Fue el fiscal general, también, quien sugirió el nombre de Castro a Dolores Delgado, entonces ministra de Justicia, para designarla abogada general del Estado en 2018.