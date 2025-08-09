Acceso

El submarino: Contra el «fascismo»... lo justo

El Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue en su línea habitual. Después de haber insultado a su homónima italiana, Giorgia Meloni, Moncloa sigue con su luna de miel con el Gobierno de Italia...

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa, tras un despacho con El Rey Felipe VI, en el ?Palacio de Marivent, a 29 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España).29 JULIO 2025;REY;DESPACHO;PRESIDENTE;GOBIERNO;FELIPE;REY FELIPE;MARIVENT;PALACIO;MALLORCA;COMPARECENCIA;ATENCIÓN A LOS MEDIOS;Isaac Buj / Europa Press29/07/2025
Pedro SánchezIsaac BujEuropa Press
El Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue en su línea habitual. Después de haber insultado a su homónima italiana, Giorgia Meloni, Moncloa sigue con su luna de miel con el Gobierno de Italia. Y es que, condecoraciones al margen (que también), Meloni se ha convertido en la salvación del Ejecutivo sanchista para adquirir municiones destinadas a las Fuerzas Armadas a través de un sustancioso contrato con una empresa italiana del ramo bendecido por la presidenta «fascista».

