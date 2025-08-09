El submarino: Contra el «fascismo»... lo justo

El Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue en su línea habitual. Después de haber insultado a su homónima italiana, Giorgia Meloni, Moncloa sigue con su luna de miel con el Gobierno de Italia. Y es que, condecoraciones al margen (que también), Meloni se ha convertido en la salvación del Ejecutivo sanchista para adquirir municiones destinadas a las Fuerzas Armadas a través de un sustancioso contrato con una empresa italiana del ramo bendecido por la presidenta «fascista».