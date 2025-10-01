El submarino: Guerra de raperos

La detención del hermano del cantante de rap Morad por el presunto acuchillamiento de varios jóvenes ha dado alas a los satélites de Vox, que lo consideran una confirmación de sus tesis. Y más, cuando implican al familiar de Morad, rapero que ha hecho campaña contra el partido de Abascal. Pero ese ambiente, muy politizado, también ha visto aflorar a otros cantantes pro-Vox como «El Jincho», Santaflow, G.Babe, entre otros, que han dejado atrás a algunos significados por la extrema izquierda como los sobrepasados Chikos del Maíz, alguno de cuyos componentes llegó a asesorar a Pablo Iglesias. Con el resultado visto.