El submarino: Junts toma nota

En el entorno del partido de Carles Puigdemont son muy conscientes de que la decisión de posicionarse frente al Gobierno de Pedro Sánchez ha escocido en los entornos del socialismo oficialista. La prueba, aseguran desde la formación «indepe», es que desde que se oficializó la ruptura las terminales propagandísticas de Ferraz han entrado en liza lanzando todo tipo de ataques. Una situación que no se produjo ni siquiera cuando se tumbó, por ejemplo, la propuesta de Yolanda Díaz sobre la reducción de jornada.