El submarino: Junts toma nota

En el entorno del partido de Carles Puigdemont son muy conscientes de que la decisión de posicionarse frente al Gobierno de Pedro Sánchez ha escocido...

FOTODELDÍA - . PERPIÑÁN (FRANCIA), 27/10/2025.- El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, este lunes durante una comparecencia ante los medios sin admitir preguntas, después de la reunión de la dirección ejecutiva de JxCat, en la que ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que a partir de ahora ya no podrá contar con la mayoría que permitió su investidura: "Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar. Podrá tener poder, pero no podrá ejercer el gobierno". EFE/David Borrat
Carles PuigdemontDavid BorratAgencia EFE
En el entorno del partido de Carles Puigdemont son muy conscientes de que la decisión de posicionarse frente al Gobierno de Pedro Sánchez ha escocido en los entornos del socialismo oficialista. La prueba, aseguran desde la formación «indepe», es que desde que se oficializó la ruptura las terminales propagandísticas de Ferraz han entrado en liza lanzando todo tipo de ataques. Una situación que no se produjo ni siquiera cuando se tumbó, por ejemplo, la propuesta de Yolanda Díaz sobre la reducción de jornada.

