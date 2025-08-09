Acceso

El submarino: «Libération», sí; «The Economist», no

No ha dejado de resultar curioso cómo desde Moncloa se ha intentado «colar» el supuesto milagro económico de Pedro Sánchez difundido desde el periódico francés «Libération»...

No ha dejado de resultar curioso cómo desde Moncloa se ha intentado «colar» el supuesto milagro económico de Pedro Sánchez difundido desde el periódico francés «Libération» (en otro tiempo de extrema izquierda y, desde hace ya tiempo, al servicio de una adinerada burguesía progresista que busca exorcizar sus propias contradicciones personales), quedándose en mercancía apta sólo para muy «groupies». Nada que ver con el varapalo propinado, por cierto, por «The Economist», que cogió con el pie cambiado en Semillas, donde lo más ingenioso que se les ocurrió fue calificarlo, en «petit comité», como «sesgado».

