El submarino: Lío en Revuelta

Las aguas bajan revueltas, y nunca mejor dicho, en la asociación considerada cercana a Vox, que tuvo sus momentos de apogeo con las protestas de Ferraz y encauzando ayuda para las víctimas de la Dana de Valencia. Los comunicados de denuncia de miembros ligados al entorno de asesores del partido de Santiago Abascal sobre el comportamiento de sus directivos –donde también se encuentran gentes que han sido, o son, «liberados» de Vox– han causado sorpresa dentro y fuera de los ambientes de la formación, siendo respondidos por la propia asociación. Y es que algo extraño y nada claro se mueve en este choque entre lo que algunos denominaban, con sorna, los «niños de Buxadé». ¿Tal vez que algunos se oponían a ser una simple correa de transmisión de dicho partido?