El submarino: El llanto de Utor

Según parece, el empresario Adolfo Utor, propietario de Baleária, anda como «La Zarzamora» («llora que llora por los rincones») después de que le hayan tumbado su proyecto de megaterminal en el Puerto de Valencia. Ya hace tiempo que se llevó el cancarrazo, pero sigue moviendo hilos y expresando sus lamentos al considerar que es una «decisión política» a causa de su alineamiento sin fisuras con el Gobierno de Sánchez y, sobre todo, por su participación entre los «figuras» vinculados a José Miguel Contreras –dentro y fuera de Prisa– que buscan hacerse con la nueva licencia televisiva ofertada por el Ejecutivo.