El submarino: El sinvivir de las condecoraciones

Cada vez queda más claro que en el Ministerio de Interior, con Fernando Grande-Marlaska, la entrega de condecoraciones se ha convertido en poco menos que un regalo de bisutería para premiar a afines, amigos y conocidos con prurito de lucir «chapa». Y es que lo último conocido sobre la «fontanera» Leire Díez han sido sus gestiones para mantenerle la condecoración a Koldo García, recompensado –como el antiguo cuate Víctor de Aldama– por sus colaboraciones con la Guardia Civil. Un capítulo que en el PSOE, por cierto, siempre llamó la atención y dio lugar a comentarios sobre su presunto papel como «chota» en otros tiempos.