Editorial
El submarino: La última del «príncipe de Beckelar»
Haz lo que digo y no lo que hago parece haberse convertido en la máxima seguida por la cúpula de la mermada secta política que recoge el testigo de aquel Podemos que un día fue opción de Gobierno. La imagen del secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, montando el lío al ser identificado en una concentración no autorizada es el último episodio protagonizado por «el príncipe de Beckelar» (apodo colgado por sus antiguos correligionarios), alimento para consumo de sus jefes, a cuya fidelidad perruna ha consagrado su estrambótica carrera política.
