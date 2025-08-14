Acceso

El submarino: El verano de Puente

GRAFAND294. SORBAS (ALMERÍA), 13/08/2025.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, ha asegurado que la red ferroviaria española "tiene los mejores datos de puntualidad de Europa tras el sistema ferroviario suizo", y que los datos del mes del pasado julio revelan que el 62 por ciento de los trenes fueron puntuales, que el 80 por ciento llegaron con quince minutos de retraso o menos, y que el 20 por ciento llegaron con un retraso medio de veinte minutos, este miércoles ...
Oscar Puente afirma que España tiene la mayor puntualidad ferroviaria de Europa tras SuizaCarlos BarbaAgencia EFE
Dicen que el ministro de Transportes, Óscar Puente, anda muy «orgulloso» de sus tuits a pesar de que hasta en el Ejecutivo reconocen (en privado, claro) que su «dóberman» vallisoletano acaba siendo contraproducente. Además, la intentona de ataque contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por los incendios no ha caído nada bien en su tierra. Allí, precisamente, donde el exalcalde mantiene contactos hasta con algunas personas consideradas «muy de derechas» y vinculadas al tejido empresarial de la ciudad, no andan contentos con lo que consideran un golpe bajo.

