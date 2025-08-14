El submarino: El verano de Puente

Dicen que el ministro de Transportes, Óscar Puente, anda muy «orgulloso» de sus tuits a pesar de que hasta en el Ejecutivo reconocen (en privado, claro) que su «dóberman» vallisoletano acaba siendo contraproducente. Además, la intentona de ataque contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por los incendios no ha caído nada bien en su tierra. Allí, precisamente, donde el exalcalde mantiene contactos hasta con algunas personas consideradas «muy de derechas» y vinculadas al tejido empresarial de la ciudad, no andan contentos con lo que consideran un golpe bajo.