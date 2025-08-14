El submarino: Videos y fotos «fake», según el emisor

El hecho de que la Fiscalía contra Delitos de Odio ande chequeando las redes sociales del dirigente murciano de Vox, José Ángel Antelo, no ha cogido por sorpresa a nadie. Y es que la Fiscalía, dirigida por Miguel Ángel García, según parece íntimo del procesado fiscal general Álvaro García Ortiz y con vitola de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), se escuda en un video «fake» de los sucesos de Torre Pacheco. La cuestión no iría más allá, de no ser porque, curiosamente, desde el Gobierno se ha jaleado la medida y, al mismo tiempo, el PSOE ha difundido días atrás una imagen «fake», del verano pasado, de tres presidentes autonómicos con ánimo de atacar su gestión por los incendios.