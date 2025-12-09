El submarino:

Al gurú de lo que queda de Podemos, labor que alterna con su faceta como empresario de medios y hostelería y representante de lobbies con tufo totalitario, se le ha llenado la boca en redes con su vida de lujos. Pero, sobre todo, con su afirmación: «Soy comunista». Hubo un tiempo, una década atrás, en que preguntarle por esa cuestión suponía un silencio significativo y la llegada de sus jaurías digitales. Claro que también hubo otro en que a sus leales les pasaban el argumentario burlándose de «Cubazuela del Norte» y su entonces líder ha terminado facturando en yuanes.