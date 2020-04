La bajada de tasas universitarias y el aumento de becas, en el aire

Uno de los principales acuerdos de Gobierno en materia de universidades, como es la bajada de tasas universitarias y el aumento de las becas, está en el aire. El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha reconocido que “una de mis grandes obsesiones es la bajada de precios públicos”. Sin embargo “por muy buena voluntad que tengan las universidades y las comunidades autónomas, todo depende de que haya Presupuestos”. Por eso ha hecho una “llamada a la responsabilidad” de los grupos políticos para que apoyen las cuentas. Una circunstancia que resulta, por ahora difícil, teniendo en cuenta que el Gobierno ya ha renunciado a los presupuestos de 2020 y la ministra de Hacienda ha anunciado que se iba a centrar en los de 2021, mientras que la oposición le reclama unas cuentas de la reconstrucción, ajustadas a la nueva situación económica que se derive de la pandemia.

El deseo de Castells es fijar un tope máximo para los precios de las matrículas universitarias y eliminar el sistema de horquillas por el que se habían regido hasta ahora las comunidades autónomas. “Tenemos hechos todos los cálculos”, ha dicho. Y de hecho, ha asegurado que va a ser uno de los temas a tratar el la próxima reunión que celebrará con las comunidades autónomas.

Tampoco despejó dudas sobre cuándo se podrán aumentar las becas. “Hasta que no se hable con hacienda no podremos asegurar nada. No podemos prometer cosas que no están en nuestras manos, hay que esperar un tiempo”.

Castells ha anunciado que, aunque las comunidades autónomas tienen competencias, como regla general, se ha acordado que el curso acabará en los plazos previstos y las evaluaciones se harán “de manera flexible", con exámenes online, aunque también se podrá hacer evaluación continuada.