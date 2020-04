Es una buena noticia, no hay duda: España comenzará el proceso generalizado de desescalada el próximo 4 de mayo. Así lo anunció este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que prevé que para finales de junio nuestro país ya esté en fase de recuperación. Su Plan para la Transición hacia la Nueva Normalidad se basa en cuatro etapas con una duración de dos semanas cada una, aunque todo dependerá de cómo se vaya desarrollando la pandemia. Sin embargo, si bien ya sabemos el cuándo, aún nos queda saber el cómo. María, por ejemplo, es madre de una familia de cinco hijos. Vive en Burgos y, como la mayoría de los españoles, llevan siete semanas en confinamiento. Por eso, cuando conocieron esta noticia, no pudieron evitar sonreír como hacía tiempo. Aunque, eso sí, con cierta incertidumbre. Pues aún desconocen cuándo van a poder visitar a sus abuelos, cómo van a ir a la peluquería, si van a poder compartir coche, a partir de qué día estará permitido ir de tiendas… Que, en definitiva, son las mismas preguntas que cualquier persona se puede estar haciendo en este momento.

El problema es que, ni si quiera tras la ronda de preguntas, Sánchez consiguió despejar todas y cada una de esas incógnitas. «No me enteré de todo. De hecho, hoy han vuelto a explicar algunas cosas y me da la sensación de que no hay nada claro», explica María. Según los datos del Ejecutivo, la fase cero empieza el próximo lunes y, en el caso de que todos los parámetros sanitarios, epidemiológicos y económicos vayan bien, pasará a la primera el día 11; la segunda, el 25, y la tercera, el 8 de junio. De tal modo que la tan ansiada nueva normalidad podría llegar 15 días más tarde: el 22. «Mi madre vive sola en Torrelavega. Aún no sé cuándo voy a poder verla. Está todo con alfileres. Aún así, tenemos que poner todos de nuestra parte y ayudar en lo que podamos».

De la misma forma, Sánchez subrayó que el paso de un estadio a otro dependerá de los marcadores que maneje el Ministerio de Sanidad, pero insistió una vez más en que de la crisis saldrá todo el país junto. Y para asegurarse de que así sea señaló que, durante todas las semanas que dure la desescalada, no se permitirá la movilidad entre provincias. «Echamos en falta que haya una visión de familia: nosotros somos siete y no podemos salir todos juntos a la calle. El pasado domingo, sólo lo pude hacer con dos de mis hijos», apunta Fernando, el padre. «¿Cómo es posible que, en unos días, podamos ir a la peluquería, pero no a casa de los abuelos?». Como se observa son muchos interrogantes que se están produciendo a tan sólo cinco días de comenzar la transformación. Tantas que tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Junta de Andalucía aseguraron, al respecto, que el plan ofrece «mas dudas que certezas». Algo que se manifiesta, por ejemplo, en esta familia.

De estas cuestiones tampoco se libran lo más pequeños de la casa. Si bien algunos de ellos ya pudieron pisar la calle el pasado domingo, otros se plantean qué pasará con los amigos o con los parques. «¿Cuándo regresaremos al colegio?», preguntaron sus hijos Fernando, María Isabel, José, Luis y Lourdes, de 12, 11, 8, 7 y 4 años respectivamente. «Hubo un día, incluso, que hasta se pusieron el uniforme. Es una de las cosas que más nos preocupan, pero no sabemos absolutamente nada cierto al respecto. Hay muchas ideas, pero ninguna la vemos factible». Tal y como ha adelantado el Gobierno: hasta septiembre los alumnos no volverán a las aulas. El curso escolar presencial se ha acabado. No obstante, los centros educativos podrán abrir sus puertas para actividades de refuerzo y pruebas de evaluación universitaria en la fase 2, es decir, entre finales de mayo y principios de junio.

Lo que está claro es que al Gobierno le preocupa la posibilidad de precipitarse en la desescalada, pero tampoco quiere quedarse atrás en esta carrera por la recuperación social y económica. Y, en ese sentido, hay que tener en cuenta que este proceso no es sólo un plan que se diseña sobre el papel, sino que luego también debe funcionar en la vida real. Y eso depende estrechamente de cómo de en serio los ciudadanos se tomen las medidas de seguridad y de higiene. «La incertidumbre te genera una inseguridad que hace que te cuestiones todo», concluye María. Aunque no tienen miedo de salir y recuperar, paso a paso, la vida que dejaron en pausa el 14 de marzo, sí que mantienen cierto respeto. «Lo primero es la salud, lo demás ya lo iremos viendo».

Estas son las principales dudas:

Los primos viven a 200 metros, ¿cuándo volveremos a jugar?

Depende de dónde. Si es en la terraza de un bar, se podrá hacer a partir del 11 de mayo. Si, en cambio, se está pensando en organizar algo en casa, el asunto no está claro.

¿Volveremos al colegio?

En septiembre, aunque hay excepciones. En la fase 2, se podrán abrir las escuelas infantiles para los menores de seis años cuyos padres tengan problemas de conciliación.

Mi madre está sola en Torrelavega, ¿cuándo podremos ir?

Pedro Sánchez destacó durante la comparecencia de este martes que no será posible la movilidad «entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad», algo que llegará (si todo va bien) a finales de junio.

¿En verano vamos a poder ir a la piscina?

A partir del 8 de junio se podrá, pero quizá no a todas. Habrá que garantizar una serie de medidas de higiene, seguridad y salubridad que se especificarán más adelante.

¿Cuándo vamos a poder visitar a los abuelos?

El Ejecutivo prevé ir ampliando el «contacto social en grupos reducidos» en las próximas semanas para personas no vulnerables. Como los mayores lo son, todo apunta a que habrá que esperar al 22 de junio.

¿Podemos salir toda la familia ya juntos?

Aún no está claro si, desde el próximo lunes, se permitirán paseos con las personas con las que se convive o si deberán ser en solitario, o con hasta tres menores (tal y como estaba ya permitido).

¿Cuándo puedo ir a misa?

Pedro Sánchez hizo mención a los lugares de culto en su comparecencia de este martes. Señaló que podrán abrir en la fase 1 siempre que limiten su aforo una tercera parte, una cifra que se aumentará hasta las mitad cuando se pase al siguiente nivel.

¿Cuándo abrirán las peluquerías?

Estarán abiertas al público desde este mismo lunes. Eso sí, solo se podrá acudir a estos establecimientos con cita previa que garantice la protección individual y distanciamiento de otros clientes.

¿Cuándo iremos a la segunda residencia?

El traslado a segundas residencias estará permitido desde la fase 2, pero con una condición: que ésta se localice dentro de la misma provincia o isla de la vivienda habitual. Si esa otra casa se encuentra en un lugar distinto estará prohibido acceder a ella hasta finalizar la desescalada a finales de junio.

¿Cuándo nos bañaremos en la playa?

Está previsto en la fase 3, aunque todavía no se ha establecido ningún requisito ni condición.No obstante, todo parece indicar que se reducirá el aforo considerablemente, a lo que hay que sumar las limitaciones de movimiento desde otras provincias.

¿Cuándo se celebrarán bodas con invitados?

A día de hoy, se permiten los casamientos sin asistentes, algo que se mantendrá hasta la fase 2. En ese momento, se establecerán ciertas limitaciones de aforo. En la tercera, se podrán celebrar con más invitados, aunque hay que remarcar que aquí sigue vigente la limitación de viajes entre provincias.

¿Abrirán los cines?

En la fase dos se podrán abrir teatros, auditorios y espacios similares con butaca preasignada y limitación de aforo de un tercio. Por otro lado, se podrán celebrar espectáculos culturales con menos de 50 personas en lugares cerrados con un tercio del aforo y al aire libre serán posibles cuando congreguen a menos de 400 personas siempre y cuando sea sentado.