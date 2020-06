Pau Gasol: “ser capaz de superar los malos momentos con facilidad te permite centrarte en la siguiente jugada”

Pau Gasol ha sido padrino de la promoción de estudiantes que este año finalizan sus estudios en el CEU en un emotivo acto de fin de curso: “todo lo que cuesta tiene valor por eso debemos esforzarnos, creer en nuestro potencial y trabajar en equipo, de esta forma el impacto de lo que logremos será mucho mayor”. Estas han sido sus palabras en la celebración de fin de curso del grupo educativo CEU que tuvo lugar, de manera virtual a través de Microsoft Teams, durante la tarde de ayer. Un acto, que por primera vez se ha celebrado simultáneamente en las tres universidades CEU (Madrid, Valencia y Barcelona) y dirigido a los más de 3.500 alumnos que finalizan este año sus estudios en la institución.

Durante su intervención, Gasol ha explicado a los estudiantes la importancia de la fortaleza mental y sobre todo de los valores, tanto para la vida como para el deporte: “he tenido mucha suerte al tener una carrera muy dilatada con momentos históricos. La integridad, la excelencia, el esfuerzo…son algunas de las cosas que me han permitido ganar confianza en mí mismo, siempre poniéndome el listón muy alto”.

Gasol ha respondido a las cuestiones de los estudiantes, que le han preguntado sobre los JJ. OO afirmando que pondrá todo de su parte para poder prepararse y asistir el próximo 2021. Ha hablado también sobre las dificultades de la fama: “cuando te ves expuesto a la opinión pública, es importante no identificarte con el personaje y tener claro quién eres y cuáles son tus valores. El personaje pasará y lo que queda es la persona. Yo tengo mis valores muy claros y definidos, a partir de ahí lo demás es pasajero”. Para finalizar su intervención ha utilizado las palabras de su compañero y amigo Kobe Bryant, fallecido hace pocos meses, animando así a los estudiantes a no ponerse límites y a disfrutar no solo de la meta de sus objetivos sino también del camino hasta llegar a ellos.

El gran canciller de las Universidades CEU, Alfonso Bullón de Mendoza intervino en el acto y habló sobre la situación que atravesamos refiriéndose al mundo educativo como uno de los ámbitos en que la respuesta a la crisis ha sido más rápida y eficaz. Se ha dirigido a los alumnos: “vosotros llegáis a este momento en una coyuntura difícil, pero en la que contáis con la ventaja de la formación adquirida a lo largo de estos años. Mi más cordial enhorabuena por haber llegado hasta donde ya lo habéis hecho. Y también a vuestros profesores, y al personal de administración y servicios, por la excelente tarea realizada”.

El director general de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Javier Tello invitó a los futuros Alumni a ser partícipes de la comunidad CEU, ya que esta los acompañará durante su vida. Los rectores de las universidades CEU San Pablo, CEU Cardenal Herrera y Abat Oliba CEU quisieron dirigir unas palabras a los alumnos de los últimos cursos, les invitaron a volver a visitarles personalmente cuando la situación lo permita y les han transmitido un mensaje de admiración por su capacidad de adaptación a la nueva situación y reconocimiento por su compromiso con el CEU.