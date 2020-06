De quitarse el sombrero, ni siquiera el coronavirus puede con sus ganas de aprender

Mucho se está hablando estos últimos meses, sobre los mayores, los seniors, o como ustedes quieran llamarlos; pero ¿quién hasta la fecha es capaz de precisar cuando uno es “mayor”?

Contrariamente a lo que ocurre con la inteligencia (todo el mundo se considera a sí mismo inteligente), nadie se considera “mayor” en el interior de su corazón. Porque el espíritu no envejece.

En el Diccionario de la RAE encontramos 14 acepciones diferentes de la palabra “mayor”.

La acepción 3, por ejemplo, reza: “Mayor; Adj. dicho de una persona: entrada en años, de edad avanzada” (1). Pero nadie determina con certeza cuándo una edad se considera “avanzada” o “entrada en años”. O más bien, todo depende de la edad de quien le responda. Es decir: el término “mayor” es relativo.

Personalmente, preferimos las acepciones 4 ó 5: “Mayor: importante”; “superior en dignidad o autoridad”. El ámbito empresarial, por ejemplo, diferencia entre un consultor junior y uno senior; tratándose este último de un profesional de mayor experiencia, conocimientos, rango y salario. Entonces ¿por qué nadie quiere ser “mayor”? Y ¿Por qué precisamente en la era en la que las personas llegan a la madurez en un mejor estado físico, nuestros Ministerios y consejos de administración son ocupados mayoritariamente por juniors? Como diría un madrileño castizo, así nos “luce el pelo”. Ahí lo dejamos….

Aquí nos vamos a referir a los españoles que nacieron y crecieron a partir de la posguerra, que son también los que este maldito virus está castigando más duramente.

Estas generaciones tuvieron que adaptarse a un país destrozado por una guerra civil. ¡Ellos sí que tuvieron que “reinventarse” !, como se dice ahora. Tras la Contienda, los ricos supieron ser pobres y los pobres supieron ser ricos. Españoles de alta cuna, pero a menudo escasa formación académica y profesional, supieron ponerse manos a la obra y partir de cero. Otros españoles con menores medios y formación, pero con el mismo coraje, sacaron adelante a sus familias y les dieron una formación universitaria generalizada nunca antes vista en España. Y pasaron todos juntos de la alpargata y el burro al nacimiento de una clase media española: esta fue, su primera adaptación.

Pasaron de una Monarquía a una República, y de ésta a una Guerra Civil; y de la Guerra Civil al Gobierno del General Franco. Superaron diferencias y circunstancias o, mejor dicho, fueron capaces de elevarse por encima de ellas. Fueron un ejemplo histórico, todavía no superado, de generosidad y proactividad. Y todavía pasaron de nuevo a una Monarquía parlamentaria. Consiguieron para España el mayor periodo de paz de su historia y elevaron España a la 10ª potencia mundial. Aprendieron inglés. Mujeres que ni habían trabajado ni habían recibido formación para ello, lo hicieron. Otras que se habían criado entre personal de servicio doméstico y señoritas de compañía pasaron a constituirse ellas mismas el servicio de sus hogares; y tanto unas como otras, calladamente, sin alaracas, tuvieron que convertirse en superwomen, en mujeres “orquesta”, capaces de compatibilizar jornadas laborales de 8-10 horas con la gestión del trabajo que no tiene horarios: la gestión de sus familias.

Pasaron, de no poder verse con el “novio formal” si no era con “carabina”, a contemplar a sus hijas “Independizadas” y viviendo con sus ahora llamadas “parejas”. Pasaron de una España oficialmente católica, a un País en el que los católicos tenemos que “nadar contra corriente” y casi pedir disculpas por serlo. Pasaron del divorcio prohibido a un 65 % de separaciones, y a convivir en paz y armonía con su hijo, con su nuera, con su ex -nuera, con los hijos de su hijo con su segunda mujer, con los hijos de ésta de su primer marido…. Y a todo se adaptaron: segunda adaptación.

Cuando estos españoles creían que ya lo habían visto todo, todavía la vida les tenía reservada una sorpresa; la tercera adaptación: ¡su transformación digital! y en la Universitas Senioribus, la Universidad de mayores del CEU, hemos sido testigos de ella durante estos últimos meses. Forzados por el obligado confinamiento; pero la cuestión es que hemos sido testigos del cambio de mentalidad de la mayoría de nuestros 1.400 alumnos senior.

El alumno senior siempre prefiere y preferirá, asistir presencialmente a sus clases, porque su motivación no es sólo adquirir conocimientos de una forma relajada y placentera manteniendo su cerebro activo. También son motivos importantes el estructurar su vida y sus horarios a partir de la jubilación y socializar: tomar contacto con nuevas personas con similares inquietudes y situación personal.

Para dar continuidad durante el COVID 19 a nuestra vocación de enseñar de forma placentera y al grito de ¡Ni una clase sin impartir!!, virtualizamos la Universitas Senioribus. Grabando a diario todas y cada una de las clases de sus 50 asignaturas. Formando a los profesores en tiempo record. Salvo error, somos la única Universidad Senior que lo ha hecho. Es el resultado de haber invertido desde siempre en nuevas tecnologías; en la búsqueda continua de la innovación y haber introducido a más de 7.000 alumnos senior en las TICS.

Pero desconocíamos la respuesta que la nueva Senioribus Virtual podría tener entre nuestros alumnos, que van de los 40 a los 92 años, situándose la mayoría de ellos entre los 60 y los 70.

Para nuestra satisfacción, la acogida ha sido magnífica. Hemos asistido con orgullo a su adaptación, superando prejuicios y su natural rechazo a la formación online; cambiando de mentalidad, abriéndose a las nuevas tecnologías y realizando auténticos esfuerzos a todos los niveles (de mentalidad, tecnológico, de conocimientos...) para adaptarse de nuevo, por 3ª vez, a una situación inédita. Ellos han suplido la brecha digital a base de madurez personal, perseverancia, anhelo por aprender y resiliencia,

Ha sido un absoluto reto: cierre de la Senioribus en 24 hrs. ¿Cómo formamos a nuestros 1.400 alumnos senior?

Contábamos con una magnífica plataforma de campus virtual, pero desconocida para gran parte de los alumnos y también para muchos profesores, algunos de los cuales quedaron confinados en sus hogares sin los medios tecnológicos adecuados.

Hubo que reestructurar la plataforma, enseñar a los profesores a optimizarla para la grabación más atractiva posible de sus clases. Y, por último, enseñar a los alumnos cómo acceder a ella. Y como una situación especial requería una solución especial, decidimos que la totalidad de los 1.400 alumnos tuvieran acceso de forma extraordinaria a todas las asignaturas, independientemente de que estuvieran o no matriculados en ellas. Todo ello en tiempo record, y mediante teletrabajo.

También ha sido un derroche de imaginación por parte de los profesores: ¿Cómo virtualizar una clase de arte que consiste en pasear por Madrid? ¿Cómo enseñar a escuchar ópera a distancia? ¿Cómo hacer atractiva una clase consistente en tertulias sobre ética con la única herramienta de un ordenador? Pues lo han conseguido.

Hace ya más de 20 años, el CEU estuvo entre los pioneros en fundar una universidad Senior en España. Ahora de nuevo, todos a una en la Institución se han volcado en el esfuerzo titánico de virtualizarla con sus conocimientos, sus medios y su ilusión; desde el Presidente hasta la división de E-learning.

Nuestro Director General apuntaba “hay que enseñar con un método acorde al S. XXI”.

Forzados probablemente por una situación límite, de acuerdo; pero nuestros alumnos no han dudado un momento en subirse al carro del S XXI. Todo un mundo nuevo que ha venido para quedarse. Y no nos referimos exclusivamente a la enseñanza virtual. Han redescubierto Internet como una ventana al exterior; un aliado que la mayoría de ellos conocía, pero infrautilizaba. Internet les ha dado alas: desde asistir a la universidad hasta chatear con sus nietos. Conocer un hotel antes de reservarlo; asistir a misa desde casa, hacer una visita virtual a un museo ruso o buscar una receta de un gran Chef. Una ventana maravillosa y sin límites.

La perseverancia de los MAYORES (con mayúsculas) ha demostrado, una vez más, no tener límites. Esta vez, en su anhelo por seguir aprendiendo.

De quitarse el sombrero.

María García-Carrillo Ara

Ana Fernández Acero

Universitas Senioribus CEU

(1) Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigesimotercera edición, Edición Del Tricentenario. Actualización 2019.