Urkullu comparte con el embajador de Portugal en España los objetivos de la Fundación eAtlantic

El lehendakari Iñigo Urkullu ha compartido este jueves en Madrid con el embajador de Portugal en España, José Augusto Duarte, las líneas estratégicas de la Fundación eAtlantic, en su condición de presidente ejecutivo y promotor. Este encuentro se enmarca en la ronda de contactos que Urkullu viene manteniendo con representantes del Cuerpo Diplomático, políticos, empresariales y sociales a quienes detalla los objetivos de esta entidad y de los planes de trabajo ya aprobados.

Durante el almuerzo en la residencia del embajador, ambas personalidades reconocieron la importancia del Eje Atlántico como realidad socioeconómica y política y de ahí la conveniencia de colaborar en la realización de propuestas que favorezcan su desarrollo y gobernanza. Urkullu detalló al embajador portugués la génesis de la Fundación eAtlantic y las primeras líneas de trabajo ya aprobadas por los patronos promotores.

Dentro de esta agenda de encuentros se enmarca la reunión que el próximo lunes, 15 de septiembre, el lehendakari Urkullu mantendrá en Santiago de Compostela con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.