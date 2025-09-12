La AEMET activa alertas por lluvias fuertes en tres comunidades antes de un fin de semana de calor

Las lluvias intensas y las tormentas regresan este viernes a varias zonas noreste peninsular, mientras el calor vuelve a apretar en el sudeste. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos de nivel naranja y amarillo en Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana por precipitaciones localmente fuertes. A estas alertas se suma el litoral de Huelva donde se esperan temperaturas máximas de hasta 36 grados y se mantiene activado el aviso amarillo por calor.

Alerta naranja en el litoral de Barcelona

El litoral de Barcelona está en alerta naranja por lluvias que podrían dejar hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora, con posibilidad de tormentas fuertes. El resto de la provincia también está afectado, aunque con aviso amarillo, ya que se esperan acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas en algunas zonas, especialmente en zonas costeras.

Aviso amarillo en Girona, Tarragona, Teruel y Castellón

Junto a Barcelona, otras cuatro provincias del este peninsular tienen avisos por lluvias y tormentas,. Se trata de Girona, Tarragona, Teruel y Castellón, todas ellas en nivel amarillo.

En Girona y en el litoral norte de Tarragona se prevén precipitaciones de entre 20 y 30 litros por metro cuadrado, ocasionalmente acompañadas de tormenta. También en el interior de Castellón y en la provincia de Teruel se esperan lluvias intensas y tormentas que podrían dejar 20 litros por metro cuadrado en una hora, con posibilidad de granizo.

Temperaturas altas en Huelva

En paralelo, el litoral de Huelva se encuentra en alerta amarilla por temperaturas que podrían alcanzar los 36 grados. En general, las máximas aumentarán en la vertiente atlántica y Canarias y descenderán en las áreas cantábrica y mediterránea, alto Ebro y Pirineos. Respecto mínimas, subirán en la vertiente atlántica y Cataluña y en el resto permanecerá sin cambios o en ligero descenso.

Fin de semana con chubascos y calor

El fin de semana estará marcado por un ambiente claramente veraniego, con temperaturas de entre 28 a 32 grados en la mitad norte, mientras que en el centro y sur se alcanzarán los 34-36 grados, con picos de hasta 38 en el valle del Guadalquivir.

El sábado predominará el tiempo estable, aunque no se descartan tormentas localmente fuertes en el nordeste peninsular. Las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones serán los Pirineos, Cataluña, sur de Aragón y norte de la Comunidad Valenciana. También se esperan algunas lluvias en el Cantábrico, mientras que en el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

El domingo podría llegar algo más de inestabilidad al área mediterránea, con probables chubascos y un descenso térmico notable en esa zona. En el resto del país, especialmente en el tercio norte, continuará el tiempo estable y el ambiente más cálido.

Semana próxima: más calor y pocas lluvias

La próxima semana se presenta con tiempo anticiclónico y estable. Las temperaturas serán superiores a las normales para esta época del año en prácticamente todo el país. En el valle del Guadalquivir podrían alcanzarse o superarse los 38 °C.

En cuanto a las precipitaciones, quedarán acotadas al extremo norte, sin descartar alguna tormenta en puntos sobre todo del este peninsular. En el resto del país, las lluvias serán muy escasas o inexistentes