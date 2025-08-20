La AEMET activa avisos por la DANA: dónde lloverá con más fuerza en las próximas horas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este miércoles alertas por fuertes lluvias y tormentas en varias comunidades autónomas, con especial atención en comunidad autónoma de Baleares, que se encuentra en alerta naranja (riesgo importante). Mallorca será el epicentro del temporal con hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas fuertes.

El aviso se extiende a otras zonas del Mediterráneo, con Cataluña y la Comunidad Valenciana en nivel amarillo (riesgo para ciertas actividades). Además, el País Vasco y Navarra, se sumas a las regiones en alerta por la inestabilidad meteorológica.

La AEMET prevé para este miércoles que la posición de una DANA en el sur de Francia y el paso de una vaguada sobre la Península aumente la inestabilidad. En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso casi generalizado. Las máximas superarán 35ºC en puntos del Guadalquivir y depresiones del sudeste. Asimismo, las mínimas no bajarán de 20ºC en Canarias, en el área mediterránea y en zonas del Guadalquivir.

Tormentas con granizo

En Cataluña, lloverá con intensidad en Tarragona, hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en el litoral norte y en la costa de Barcelona, mientras que en prelitoral y pirineo de Girona y en el prepirineo de Barcelona podrían acumularse 20 litros por metro cuadrado, con posibles episodios de granizo.

Asimismo, las islas de Ibiza y Formentera, en Baleares, están bajo aviso amarillo por acumulaciones de lluvia de hasta 30 litros por metro cuadrado, y las tres provincias de la Comunidad Valenciana.

Lluvias intensas en el norte peninsular

En el norte, las lluvias afectarán al País Vasco y Navarra, donde se esperan hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas en la vertiente cantábrica de navarra y en el litoral e interior de Guipúzcoa, en donde podrán ir acompañadas de granizo.

Sigue el calor en Andalucía

Por otro lado, en Andalucía la provincia de Málaga en alerta amarilla por temperaturas, con máximas de hasta 36 grados, en la zona de la Axarquía y Sol y Guadalhorce, acompañadas de vientos terrales.

Además Málaga y la zona del poniente de Almería capital están bajo aviso amarillo por fenómenos costeros, con olas de 2 a 3 metros.