La AEMET advierte que esta zona de España sufrirá temperaturas especialmente altas este domingo
Hoy 10 de agosto de 2025, una ola de calor extrema cubre la Península, Baleares y Canarias, con máximas que superarán los 40°C en la mitad sur atlántica, depresiones del nordeste y archipiélago canario, mientras tormentas violentas azotarán el interior catalán y norte de Aragón
La estabilidad anticiclónica dominará la jornada con cielos despejados en la mayor parte del territorio, aunque persistirán bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico y zonas del Ebro, siendo especialmente densos en Rías Baixas. Las temperaturas mínimas registrarán valores tropicales, superiores a 25°C en el Mediterráneo, depresiones atlánticas y Canarias, donde no bajarán de 30°C.
Alerta por fenómenos convectivos en el noreste
Durante la tarde, la nubosidad de evolución generará tormentas localmente fuertes en el interior de Cataluña y norte de Aragón. Estos fenómenos irán acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes que podrían causar incidencias en zonas montañosas, mientras otras áreas del norte y este peninsular experimentarán actividad tormentosa menos intensa.
Las temperaturas máximas mostrarán ascensos notables en el norte de Galicia, Cantábrico y zonas de Canarias, superándose los 35°C en casi todo el territorio. Los 40°C serán frecuentes en el sur atlántico, Canarias y depresiones del nordeste, extendiéndose puntualmente al sur de Galicia y meseta norte.
Vientos moderados del norte y este afectarán Canarias, Cantábrico y Estrecho, con intervalos fuertes en Galicia. El resto del país registrará vientos flojos, predominando componentes este y sur. Se recomienda máxima precaución por riesgo térmico entre las 12:00 y 18:00 horas, especialmente en valles del Guadiana y Guadalquivir.
