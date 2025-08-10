La AEMET advierte que esta zona de España sufrirá temperaturas especialmente altas este domingo

La estabilidad anticiclónica dominará la jornada con cielos despejados en la mayor parte del territorio, aunque persistirán bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico y zonas del Ebro, siendo especialmente densos en Rías Baixas. Las temperaturas mínimas registrarán valores tropicales, superiores a 25°C en el Mediterráneo, depresiones atlánticas y Canarias, donde no bajarán de 30°C.

Alerta por fenómenos convectivos en el noreste

Durante la tarde, la nubosidad de evolución generará tormentas localmente fuertes en el interior de Cataluña y norte de Aragón. Estos fenómenos irán acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes que podrían causar incidencias en zonas montañosas, mientras otras áreas del norte y este peninsular experimentarán actividad tormentosa menos intensa.

Las temperaturas máximas mostrarán ascensos notables en el norte de Galicia, Cantábrico y zonas de Canarias, superándose los 35°C en casi todo el territorio. Los 40°C serán frecuentes en el sur atlántico, Canarias y depresiones del nordeste, extendiéndose puntualmente al sur de Galicia y meseta norte.

Vientos moderados del norte y este afectarán Canarias, Cantábrico y Estrecho, con intervalos fuertes en Galicia. El resto del país registrará vientos flojos, predominando componentes este y sur. Se recomienda máxima precaución por riesgo térmico entre las 12:00 y 18:00 horas, especialmente en valles del Guadiana y Guadalquivir.