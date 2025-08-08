La Aemet aplaza por tercer día consecutivo el fin de la ola de calor: esta es la nueva fecha

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha actualizado este viernes su pronóstico sobre la ola de calor que el país soporta desde el pasado domingo, y ha vuelto a traer malas noticias. Ha pospuesto, por tercer día consecutivo, el fin de este episodio de calor extremo.

Ahora, la Aemet pronostica que la ola de calor en España durará hasta por lo menos el próximo jueves 14 de agosto.

En un principio, la agencia estimaba que el fin de la ola de calor podría llegar tan pronto como el pasado jueves 7 de agosto. Finalmente pospuso esa fecha hasta el domingo 10. A lo largo de la semana, la institución fue ampliando fechas a medida que se iba aclarando el pronóstico del tiempo. Se pensó que las temperaturas podrían empezar a bajar el martes 12 o el miércoles 13.

Nuevo pronóstico

Finalmente, en la última actualización de su aviso especial por ola de calor, la Aemet vaticina que este episodio aguantará, por lo menos, hasta el próximo jueves. Es más, la Agencia ahora estima para el martes y para el miércoles que viene máximas de 44 grados centígrados en torno a las principales depresiones del cuadrante suroeste.

"A partir del jueves 14, el escenario más probable indica descensos, sobre todo en la mitad occidental peninsular, y que durante los días siguientes se intensificarían", indica el organismo.

"A pesar de estos descensos, las temperaturas previstas para el miércoles todavía serán anormalmente altas, por lo que es probable que este episodio de ola de calor se alargue hasta, al menos, el jueves 14", concluye la Aemet.