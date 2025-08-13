La AEMET avisa: hasta 40 grados y tormentas violentas en estas zonas de España

Hoy, miércoles 13 de agosto de 2025, el calor volverá a apretar con fuerza en buena parte del país, especialmente en la mitad sur, el nordeste y zonas concretas de Baleares y Canarias, donde se prevén temperaturas “significativamente elevadas” según la AEMET. En algunos puntos de la vertiente sur atlántica, los termómetros podrían rozar los 40 °C, mientras que en amplias áreas del sur peninsular, depresiones del noreste y partes de ambos archipiélagos se superarán con facilidad los 35 °C.

La madrugada tampoco traerá demasiado alivio: en gran parte del territorio las mínimas no bajarán de 20 °C, y en zonas del Mediterráneo, Canarias y valles del sur atlántico se mantendrán por encima de 25 °C.

Tormentas con granizo y viento fuerte

El paso de una vaguada incrementará la inestabilidad atmosférica en el noroeste, que se irá desplazando hacia el este a lo largo del día. Esto dejará cielos muy nubosos, con nubosidad de evolución que derivará en chubascos y tormentas en la mitad norte y el tercio oriental peninsular. Los fenómenos más intensos se esperan en la meseta norte, áreas montañosas cercanas, el nordeste, el Sistema Ibérico y los Pirineos, donde no se descarta granizo y rachas de viento muy fuertes.

En el norte de Galicia y la franja cantábrica habrá nubes bajas acompañadas de bancos de niebla por la mañana y al final del día. Baleares tendrá intervalos nubosos, mientras que en Canarias el cielo se cubrirá en el norte de las islas, con posibilidad de calima en las orientales.

Las temperaturas máximas tenderán a descender tanto en la Península como en Canarias, con bajadas más notables en el Cantábrico. En la costa mediterránea y Baleares podrían incluso subir ligeramente.

El viento soplará de norte en Canarias, de levante en el Estrecho y Alborán —con intervalos de intensidad fuerte— y también del norte moderado en las costas atlánticas gallegas. En el resto, será en general flojo, predominando del sur y este en el Mediterráneo, del sur y oeste en la vertiente atlántica y del norte en la cantábrica.