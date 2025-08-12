La AEMET avisa: calor extremo y tormentas fuertes este martes en estas zonas de España

Hoy, martes 12 de agosto, gran parte del territorio español vivirá una jornada de contrastes meteorológicos. El calor será protagonista en la mayoría de comunidades, mientras que en varias zonas del norte y este peninsular se esperan tormentas localmente intensas con granizo y fuertes rachas de viento.

Mañana tranquila, tarde agitada

El día comenzará con tiempo estable y cielos mayoritariamente despejados. Solo se esperan algunas nubes bajas en Galicia y el litoral cantábrico, donde podrían darse bancos de niebla persistentes en la costa gallega. Sin embargo, por la tarde la atmósfera se volverá más inestable, con nubosidad de evolución que dejará chubascos tormentosos en buena parte del interior norte y este peninsular. Las tormentas más fuertes se concentrarán en el Sistema Ibérico y los Pirineos, aunque no se descartan en el resto del tercio oriental y otras áreas de montaña de la mitad norte.

En el archipiélago canario, las nubes cubrirán sobre todo el norte de las islas, con tendencia a disminuir la calima. En la Península, en cambio, se espera un aumento del polvo en suspensión en el noroeste.

Calor sofocante en gran parte del país

Las temperaturas seguirán muy altas en la mayor parte de España, superando los 34 ºC en amplias zonas y alcanzando los 40 ºC en buena parte del sur peninsular y en algunas depresiones del noreste. Las mínimas se mantendrán elevadas, por encima de los 20 ºC en la mayoría de regiones y sin descender de 25 ºC en puntos del Mediterráneo, Canarias y del valle del Guadalquivir.

En Canarias, la fachada oriental peninsular y el norte, salvo el Cantábrico oriental y el oeste de Galicia, se registrará un ligero descenso de las temperaturas máximas. En el resto, apenas habrá cambios.

Vientos variables y rachas fuertes

El viento soplará del norte en Canarias y del este en el Estrecho, ambos con intervalos de intensidad fuerte. En el litoral atlántico gallego predominará el viento del norte moderado, mientras que en el mar de Alborán habrá rachas del este. En el resto del país se mantendrá flojo en general, con dirección variable según la vertiente: sur y este en el área mediterránea y Baleares, oeste y sur en la atlántica, y norte en el Cantábrico.